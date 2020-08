Confirmado! Se va del matutino este viernes

Le ha llegado su hora. Sí, el viernes en el programa Hoy le tocarán Las Golondrinas. “No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla” reza la frase, ¡y la fecha para él llegó! Pasado mañana Jorge el Burro Van Rankin se despide del matutino de Las Estrellas (Canal 2). El conductor se retira de la revista matinal más vista de televisión abierta para ir a grabar 40 y 20, la exitosa serie de la que es protagonista. De dos y medio a tres meses va a ausentarse de Hoy. La que está muy feliz con su partida es Magda Rodríguez (lo alucina). De hecho cruza los dedos, ¡para que no regrese!

OJALÁ NO LE BAJE LOS CLIENTES

Mary Paz Banquells, ¡aguas! Ponle muchas ganas a tus pasteles, porque la actriz Guadalupe Sandoval (recordada por su personaje de Petunia en Cachún Cachún Ra Ra), ¡ya también está vendiendo bizcochos! Sí, la falta de trabajo en teatro y televisión ha obligado a la comedianta a expender pasteles para conseguir ingresos. Me cuentan que su pie de limón está de rechupete y que cada rebanada la da a $40. Aclaro que no hace entregas a domicilio y cobra 5% extra si el pago es con tarjeta de crédito o débito. ¡Ya estás avisada, Mary Paz! Ponte viva para que la otra no te baje los clientes.

ESTUVO DETENIDA, ¡POR BORRACHA!

Vi la entrevista que la ecuatoriana, radicada en Miami, Allison Dillon Torres dio en Ventaneando acerca de su novio Christian Estrada (exnovio de Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán). De mantenido, oportunista, vividor, mentiroso y aprovechado no baja aquella al participante de Guerreros 2020. Tal vez dice la verdad, pero en su retahíla de señalamientos no agregó que fue él quien la salvó de ir a prisión. Sí, a Allison le faltó decir en la entrevista que Christian pagó la fianza que la libró de pisar la cárcel. Y es que en marzo pasado ella fue detenida por ocasionar un accidente con el yate que manejaba en estado de ebriedad. En su reporte, la policía de Miami (lugar donde sucedió el hecho) dijo que las pruebas de alcoholemia –practicadas a la mujer (Allison) que había colisionado el bote que manejaba con otro que se encontraba estacionado en el muelle con varios pasajeros abordo– determinaron que estaba ebria. Dillon Torres fue arrestada y llevada a una estación de policía. Ahí permaneció hasta que Christian Estrada pagó la fianza con la que fue liberada.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Ariz Chávez (excolaboradora del fallecido decano de la locución don Héctor Martínez Serrano) me informa que tiene un programa de radio de nombre Transforma tu sábado en donde habla de espectáculos, salud, noticias virales y temas de interés como son las relaciones tóxicas o la rebeldía en los adolescentes. Transforma tu sábado pasa los sábados al medio día a través de la emisora Ondas de Paz (1440 AM).

SERE BREVE

La impunidad del país y las relaciones en la política de las que tanto se queja son las mismas de las que se valió, el sexenio pasado, para meter a un hombre a la cárcel.

Por hoy es todo. ¡Nos leemos el viernes venidero!

Postdata. Usa cubreboca y principalmente #PónteloBien. Te puede interesar Ella no sabrá salvaguardarlo

POR ALEX KAFFIE

COLUMNAS.ESCENA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@KAFFIEVILLANO

eadp

Escucha y descarga todos los episodios de ¿Qué fue de…?