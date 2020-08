Campaña electoral de EU y México

México está sin duda en la campaña presidencial estadounidense, aunque estar presente en la agenda política de EEUU no es necesariamente una situación halagüeña, sino frecuentemente todo lo contrario.

Lo positivo es que esa presencia es una señal de la importancia que tiene el país para el bienestar de los estadounidenses. Lo malo es que también es un reflejo del impacto percibido en sus problemas.

Se trata de temas como migración, comercio y medio ambiente, además de seguridad y narcotráfico. Sea lo que sea, resulta evidente que tanto republicanos como demócratas tienen temas mexicanos en mente.

El presidente Donald Trump usa menciones de México en tres temas: comercio y la renegociación del acuerdo norteamericano, migración y la colaboración mexicana para detener la llegada de refugiados centroamericanos, y seguridad, como pretexto para la construcción del muro.

Los demócratas, por su parte, subrayan en su propuesta de plataforma electoral, que “reafirmarán la importancia de América del Norte para la competitividad económica global de Estados Unidos“.

Y apuntan: “nos aseguraremos de que el USMCA (Tratado comercial México-Estados Unidos–Canadá/T-MEC) cumpla con su compromiso de crear prosperidad para los trabajadores estadounidenses, y haremos cumplir estrictamente sus disposiciones laborales y ambientales”.

Ya sea correcta o incorrectamente, eso puede sonar como una advertencia.

El T-MEC incluye condiciones propuestas por la bancada demócrata en el Congreso de EEUU, que obligan a que el país imponga un régimen salarial casi paralelo al estadounidense en plantas dedicadas a la producción de vehículos, lo que podría eliminar el costo de mano de obra como ventaja competitiva.

Pero eso no es necesariamente malo, sobre todo en términos de reivindicaciones laborales. El problema es que la medida no es para beneficiar a los trabajadores mexicanos, y su aplicación no va a ser general, sino sólo en la cadena de producción automotriz.

El propio Trump dijo que su intención al renegociar acuerdos de libre comercio, incluso el norteamericano, era tratar de evitar la salida de empleos industriales estadounidenses y eliminar el incentivo del bajo costo de mano de obra.

Una parte de la declaración demócrata sobre política exterior y comercial consigna su determinación a enfrentar el cambio climático, en el marco además de declaraciones y buscar el cumplimiento de demandas ambientales cuyas posibilidades parecen cuestionadas por la política energética del gobierno mexicano.

Pero en su propuesta los demócratas se pronuncian también porque “en lugar de coaccionar a nuestros vecinos para que apoyen políticas migratorias crueles, trabajaremos con nuestros socios regionales e internacionales para abordar las causas fundamentales de la migración: violencia e inseguridad, Estado de Derecho débil, falta de oportunidades educativas y económicas, corrupción generalizada y degradación ambiental”.

