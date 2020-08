Corrompidos y corruptores

1. Los escándalos de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht se conocían desde el sexenio pasado.

Sin embargo, estando comprometido el propio presidente Enrique Peña Nieto, al haber recibido 4 millones de dólares de esta empresa para su campaña, la impunidad de quienes participaron en esta red de corrupción estaba garantizada.

2. Al cambiar de gobierno y llegar al poder la revolución sin violencia, que representa la 4T, teniendo como objetivo central el combate profundo y la erradicación de la corrupción, la impunidad no podía continuar.

3. La extradición de Lozoya y su decisión de colaborar con las autoridades ha abierto la “Caja de Pandora”.

La corrupción que se sabía existía, se puede ahora conocer con certidumbre y también se sabrán los nombres de quienes participaron en ella.

4. Acción Nacional ha salido gravemente dañado con las primeras informaciones que de esta red de corrupción han surgido.

Sus gobernadores Francisco Domínguez, de Querétaro y Francisco Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, han sido señalados, junto con el ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya.

5. En el caso particular de Cabeza de Vaca, no sólo ha sido señalado de beneficiarse con los sobornos de Odebrecht, también lo ha sido por la DEA, de vínculos con el narcotráfico.

6. Por supuesto que a su vez, los entonces diputados federales panistas han sido acusados de haber recibido 58 millones de pesos, contra 68 millones que recibieron sus contrapartes en el Senado.

7. Pero para que haya habido corrompidos, se necesitaba que hubiese también corruptores. Ahí, el gobierno del Partido Revolucionario Institucional, con Peña Nieto a la cabeza, y en contubernio con Luis Videgaray, orquestó toda esa red criminal.

8. El PRI y el PAN están atrapados en esta bomba de tiempo. Por si no fuera suficiente, se perfila que en las elecciones federales de 2021 se haga una consulta al pueblo para que éste determine si está de acuerdo en que se inicie un proceso penal contra los expresidentes que fungieron de 1988 a 2018.

9. Encima, la oposición no tiene banderas, no tiene moral, no tiene principios, no tiene liderazgos. Como se dice coloquialmente, “están en el hoyo y cavando”.

10. Por ello, no sólo en las elecciones federales de 2021, sino en la propia Cámara de Diputados: ni un voto al PRI, ni un voto al PAN.

Será el PT quien encabece la mesa directiva de la Cámara durante el último año de sesiones. Te puede interesar Javier Duarte regaló un Ferrari a Peña Nieto; asegura Lozoya en su denuncia

POR GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA

DIPUTADO FEDERAL PT

@FERNANDEZNORONA

eadp