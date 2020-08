La justicia por mandato no es justicia

Nos encontramos a poco más de 9 meses para las elecciones intermedias en México. En éstas, la sociedad efectuará un referéndum que servirá de evaluación gubernamental de los resultados entregados por la cuarta transformación. En este punto de revisión, se verá reflejado el verdadero sentir de la gente, consecuencia del acontecer nacional, del día a día de los mexicanos, y no necesariamente los ideales políticos, morales y filosóficos que el esquema demagógico de la cuarta transformación pretende priorizar.

Conforme se acerca esta fecha, las intenciones políticas resurgen y se perfilan intereses específicos, con la particularidad de que todo ello ocurre en una de las peores crisis sanitarias, económicas y sociales de la historia reciente. La realidad es que, la pandemia está marcando las directrices de todos los gobiernos para tratar de domarla, sin embargo, ese proceso no está resultando ni sencillo ni rápido, por lo que es difícil hablar de una recuperación, al menos en el corto plazo.

Dicha crisis ha sacado a relucir una serie de deficiencias en sectores estratégicos como el hacendario, económico, sanitario y de seguridad que vienen del pasado y se perpetúan a través de la inoperancia de la actual administración. En ese sentido, hemos visto como en fechas recientes el gobierno federal ha intentado quitar el reflector de dichos problemas focales mediante distractores como el juicio mediático de Emilio Lozoya, ex director de Pemex durante el sexenio pasado, así como la posible vacuna contra el Covid-19, la cual esperan llegue pronto como un bálsamo para atender la crisis sanitaria y sacar de las penumbras al país.

En lo que respecta al caso Lozoya, vemos a una Fiscalía General, supuestamente autónoma, responder rápidamente las solicitudes públicas del presidente López Obrador y entregar una serie de evidencias, como las declaraciones de dicho exfuncionario en las que presuntamente se involucra a una serie de políticos, hoy en la oposición y en otras funciones. Además, comenzó la circulación de un video editado en el que aparecen funcionarios del PAN manipulando grandes cantidades de dinero en efectivo, sin que se tenga un contexto ni origen claros.

Es interesante ver como es que a pesar de que el acuerdo al que se llegó con Lozoya, como condicionante para su extradición, de acusar a sus superiores durante el sexenio pasado, en el video difundido se señala a funcionarios intermedios de oposición, repito, en un contexto electoral en la que la popularidad del presidente y su equipo se ve cada día más afectada.

Por otra parte, el jueves por la tarde se dio a conocer, también a través de un video oculto, que el propio hermano del presidente de México recibió, al menos en 2015, dinero en efectivo de entonces funcionarios de oposición, hoy cercanos al ejecutivo federal. ¿Su reacción? La de desacreditar el material como una más de las “artimañas” de sus adversarios y asegurar que lo que se aprecia no es corrupción.

Ahora bien, ¿qué es lo que NO nos anuncia vehementemente López Obrador en sus mañaneras? Que ya rondamos las 60 mil muertes “catastróficas” por Covid-19 especuladas por su subsecretario de salud; o que la cifra de muertos por la violencia en México ronda ese mismo número desde que inició su gestión. Sí, afortunadamente las farmacéuticas de innovación a las que tanto ha atacado están próximas a encontrar una vacuna contra este coronavirus, por lo que, ahora sí, el gobierno federal está dispuesto a negociar su llegada a México y eso sí lo celebra públicamente.

Sin duda alguna, se deben perseguir y castigar a quienes participen en actos de corrupción en todos los niveles, que se entienda que la impunidad ya no es tolerada en México. Sin embargo, no debe olvidarse que la justicia y los procesos que conlleva no están sujetos al decreto del presidente ni a los fines políticos de su partido, ni los de nadie.

POR AZUL ETCHEVERRY

AETCHEVERRYARANDA@GMAIL.COM

@AZULETCHEVERRY

