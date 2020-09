Y yo no pedí limón II

Hace algunos años, alguien especial me invitó a cenar al Pujol porque me iba a pedir que fuera su novia y escogió el mejor lugar de la ciudad. Cuando llegamos nos sentaron uno frente al otro. Mientras platicábamos fluidamente, los meseros irrumpían con cierta hostilidad para recitarnos lo que nos estaban sirviendo, aun cuando la explicación estaba en un cartón sobre la mesa.

Me pareció grosero pero no era opcional. Tenía que enterarme de lo que me estaba metiendo a la boca, al menos así, esas margaritas caerían grácilmente en la bocaza de esta humilde comensal. Al llegar el postre, la persona en cuestión cambió su silla para sentarse a mi lado y decirme lo que deseaba escuchar, cuando llegó furiosa una mesera y le dijo sin miramientos: “Regrésese por favor, que está rompiendo con la armonía del lugar”. Su mirada quedó fija sobre nosotros hasta que obedecimos; sentí un vacío con profunda vergüenza por la grosería que nos hicieron padecer y reprimí las ganas de largarme así nomás. Por las razones equivocadas ese día fue inolvidable; nos trataron fatal, y eso que ni siquiera les pedí una sola gota de limón.

Lo anterior es a propósito de “No sabes quién soy”, la columna de Olvera, chef propietario del Pujo (Reforma 9VIII-20), donde expresa el poco respeto que le merecen los clientes que desean chile o limón. Él, que tuvo que estudiar en Europa y Estados Unidos para “reinventar” la comida mexicana, escribió que esto ameritaba la “furia” de su staff, porque las horas consagradas a su cocina merecían algo mejor. Sin embargo, yo que no pedí limón, tampoco obtuve las consideraciones esperadas y cuando leí su opinión me reí por lo frívolo que me pareció.

Para esclarecer mis ideas al respecto, me di a la tarea de escribir este artículo colectivo con la opinión algunos de los mejores chefs, críticos y cocineros de México y la concusión general es abrumadora: salvo uno de 12, ninguno se atrevería a portarse así. En lugares como el Pujol, deben estar preparados para eventos emotivos, como pedir la mano de alguien y cosas así, porque el amor merece la pena el esfuerzo. El tema aquí no es el empleo de dos de los condimentos más recurrido en la comida mexicana (¿reinventarla sin esperarlo?), si no el valor de los sentimientos de la gente que tan amablemente optó por preferirte.

La humillación duele. Además, no imagino a las extraordinarias cocineras de los mercados que resguardan en su familia recetas de hasta 120 años de antigüedad, cobrando de más por los tres días que llevan sin dormir por la carga de trabajo normal. ¿Qué no es comparable un Pujol con Doña Bertha o Benedicta de Michoacán? Claro que sí, pero es otro tema.

Entre los comentarios solicitados, obtuve observaciones como estas: “No podemos ni tenemos derecho a coartar la libertad del cliente que está pagando por la comida y el servicio.”, “cocinar con ácido, chile, maíz y frijol forma parte de nuestra cultura mexicana.”, “si compramos un BMW y le ponemos un peluche, ¿los diseñadores se van a enojar?”, “la gastronomía es el conocimiento profundo de la convivencia y al comensal le vale madres si pasaste 20 horas rostizando un lechón, pero no olvidará el momento que vivió con alguien especial.”.

Y de aquí me agarro para decir que lo mío no es el maltrato, que yo aprendí a la buena con Arzak y me trató con mucho amor, que me siento más representada como mexicana por cocineros aún más talentosos y entrañables como los de muchos mercados de acá, cuya cultura gastronómica y sentimental, sí tienen la altura que merece alguien como tú y como yo, por eso no me interesa regresar jamás, a un lugar como El Pujol. Te puede interesar Y yo no pedí limón I

POR JULEN LADRÓN DE GUEVARA

CICLORAMA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@JULENLDG

cvg / eadp