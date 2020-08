¿Sindicalismo corrupto amenazado?

El sindicalismo corrupto que engendró y amantó el PRI durante décadas y toleró el PAN durante la llamada “Docena trágica”, podría verse amenazado por los sindicatos – también corruptos- de Estados Unidos.

No, no fue Napoleón Gómez Urrutia, ni el extinto, sindicalmente hablando, Carlos Romero Deschamps, ni otros líderes de esa calaña quienes lanzaron esa advertencia. Fue el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, quien hizo tal descubrimiento al declarar: “Hemos intentado, junto con los trabajadores, buscar fórmulas para prevenir cualquier amenaza que puedan tener sindicatos extranjeros, porque lo que a veces se quiere no es buscar el beneficio de los sindicatos , sino quitarnos nuestra competitividad , nuestros trabajos, y al final hacer que los empleos que estamos generando en México se regresen a Estados Unidos y Canadá”. No se atrevió a ponerle nombre a esos sindicatos, pero sólo de imaginar que podemos tener en México a los sucesores de Jimmy Hoffa – líder de los camioneros en Estados Unidos con un negro historial–, a cualquiera le dan calambres.

Parece que la preocupación del señor Salazar es que los inspectores, agregados, panelistas laborales que tendrá Estados Unidos en nuestro país para supervisar que se cumpla al pie de la letra la Reforma Laboral, como fue el compromiso en el nuevo T-MEC, no nos "madruguen" los empleos. ¿Y por qué no hizo esa advertencia durante las negociaciones? Habría que preguntarle. Tal vez porque no se imaginó el alcance de los compromisos, apuntan los observadores; sólo le hicieron saber a la sociedad que habría transparencia y democracia sindical porque las elecciones serían libres; tampoco habría reparto de dádivas por votos; que se acabaría el saqueo de cuotas sindicales. Y ahora que los sindicatos estadunidenses están "enseñando el cobre", denuncia. ¡Ay, Carlos!

AGENDA PREVIA

Durante la firma del convenio de colaboración del gobierno de México con la ONU (a través de la UNOPS y la OPS) para la compra de medicamentos en el mundo, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, les hizo saber a los representantes de la industria farmacéutica nacional que podrán participar en las licitaciones a la que el organismo internacional convoque. De inmediato, el director ejecutivo de la AMELAF, Juan de Villafranca, estableció contacto con funcionarios de las mencionadas organizaciones para hacerle saber que la industria farmacéutica nacional –agrupada en más de 70 plantas en todo el país, en las que laboran más de 40 mil trabajadores de mano de obra calificada y que producen medicamentos de calidad y precios—está en la mejor disposición de competir, en igualdad de condiciones, con la industria farmacéutica del mundo. Ante esta solicitud, la UNOPS respondió que, en el momento oportuno, en coordinación con el gobierno de México, procederá a informar y convocar a dichas reuniones informativas, con la debida antelación, a fin de que todos puedan participar. ¡Buena noticia!

