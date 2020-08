Banco Azteca y movilidad

Una de las entidades que sigue ganando cuota de mercado es Banco Azteca, ahora a través de una apuesta por la movilidad que la reporta ya más de 10 millones de clientes en su aplicación.

Banco Azteca que dirige Alejandro Valenzuela del Río con su estrategia digital ha apoyado una mayor inclusión financiera en el segmento que más lo necesita, la llamada base de la pirámide.

Como sabe, la pandemia ha hecho que los contagios proliferen entre la

Como sabe, la pandemia ha hecho que los contagios proliferen entre la población de menores ingresos, de ahí la utilidad social de llevar servicios de banca y crédito a sus celulares.

Se trata de una aplicación amigable, intuitiva, segura y eficiente que sólo en los últimos cuatro meses reporta un crecimiento de 40 por ciento en el número de transacciones y que en 2018 apenas tenía 400 mil usuarios.

En el caso de los créditos para cuentahabientes, cuatro de cada 10 préstamos otorgados fueron colocados a través de la aplicación, por lo que resulta una estrategia que mejorará los gastos de operación del banco.

De ahí que esa entidad estima que los canales digitales móviles rebasarían en este año la cifra de mil 600 millones de transacciones, lo que supondría casi 70 por ciento del total de las operaciones, sin duda un liderazgo en el mercado bancario.

Ya que hablamos del mercado financiero, un nuevo jugador es Generamás, una Fintech respaldada por Caja de la Sierra Gorda, la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) que comanda Enrique Levin, joven emprendedor que ha creado más de 30 negocios en México y Estados Unidos. Generamás en los últimos tres trimestres reportó un crecimiento de 100 por ciento en cada uno de esos periodos y su principal producto es una cuenta de inversión a tasa fija que varía dependiendo del plazo, y no de los montos. Con depósitos desde mil pesos ofrece una tasa anual que oscila de 9.2 a 11 por ciento… Hace días le comentaba de la compra de seguros de la Secretaria de la Defensa Nacional para proteger su flota aérea. Al respecto nos escribe el coronel Francisco Antonio Enriquez Rojas que todos los procesos de contratación de nuestras fuerzas armadas se llevan a cabo de acuerdo a la normatividad vigente en materia de adquisiciones. Añade que la Fuerza Aérea Nacional no ha emitido ningún documento oficial donde se pretenda favorecer a algún proveedor ó prestador de servicios, por lo que cualquier documento al respecto es apócrifo…Tesi de México informa que esa empresa no participó con Hemoser en la licitación del IMSS de Zoé Robledo Aburto para adquirir pruebas de laboratorio, y por tanto ni fue adjudicada como se publicó en esta columna.

Y es que como parte del proceso de licitación, el error vino del propio IMSS que luego corrigió mediante Acta Administrativa, el 7 de abril pasado. El socio de Hemoser en el concurso referido es Elismart… Ante el desplome de la economía en el segundo trimestre, una de las entidades federativas que ha salvado la recesión es Oaxaca que tiene como gobernador a Alejandro Murat Hinojosa al lograr en ese periodo un crecimiento del PIB de 3 por ciento. Te puede interesar Becas Benito Juárez: Nuevas recomendaciones para agilizar el cobro desde la app de Bienestar Azteca

