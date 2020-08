Y yo no pedí limón I

Mi historia es la siguiente: hace algunos años, alguien especial me invitó a cenar al Pujol. Me iba a pedir que fuera su novia y escogió el mejor lugar porque sabía que me gustaban todas las vertientes del mundo culinario. De hecho, hacia poco había entrevistado a Juan Mari Arzac y todavía tenía un grato sabor en la boca por ese encuentro.

En la casa de mi infancia siempre leíamos El Pais y nos peleábamos la edición del domingo para ver sus recetas. Tanto así nos gustaba que en un cumpleaños de mi padre le pedimos a Paulina Abascal, que era cercana a la familia, que replicara uno de sus pasteles. Recuerdo la carita de mi papá cuando cruzó la puerta y vio su regalo sobre la mesa; no lo podía creer. Lo reconoció de inmediato, rompió a llorar y nosotros con él.

Su regalo era una sorpresa que sólo conocía en foto y cuando lo probó, supo al fin a qué sabían los diseños de ese gran cocinero que además, era un extraordinario artista. Nos sentamos a la mesa y con muchos trabajos nos atrevimos a cortar la primer rebanada, y junto con el chocolate derretido en el paladar, nos sentimos orgullosos de compartir con mi padre una pieza de arte comestible, la mejor que le pudimos obsequiar.

Con cada bocado rendíamos tributo a un hombre valiente que supo imponerse a los cánones de su tiempo y se abrió paso férreamente con sus ideas, a pesar de tener el mundo en contra. Arzac representaba el espíritu vasco (como mi abuelo) de un hombre libre, valiente y divertido. No sólo era el cocinero de moda en la corte española, era una especie de Quijote que neutralizaba a los molinos de viento convirtiéndolos en pan. Después de muchos años me hice editora de una revista en la que incluí una sección de gastronomía. Uno de esos días me enteré de que venía Juan Mari a México y marqué de inmediato al Tezca, que era el restaurante que él coordinaba, para ver si lo podía entrevistar. Me contestó Bruno Oteiza, le platiqué mis intenciones y me dijo que sí, pero que sólo podían darme veinte minutos porque tenían mucho trabajo. No podía creer lo sencillo que había sido conseguirlo y casi no dormí de la emoción. A las dos semanas me recibieron Oteiza y Miquel Adriá con una amabilidad y consideración conmovedoras. Al minuto entró Arzac corriendo, sonriendo ampliamente con su delantal largo y extendiendo la mano mientras decía rápido algo así como “…acabo de terminar la carta de degustación para no sé qué y ya lo están preparando todo, ¿cómo te va?”.

Pues yo estaba encantada, nos sentamos y comenzamos a platicar de su vida, de las razones por las que sus primeros años como chef había sido un caminar contra corriente, de sus contemporáneos, de arte, literatura y demás cosas así. Me contó que entre sus colaboradores tenía a un diseñador editorial, a un escritor y a algunos creadores para que entre todos, la carta, el diseño de los platos, la selección de la cartas quedaran a todo dar.

Mientras, Oteiza y Adriá me pedían unos pinxos de plátanos frito con frutos del mar y esperaban a ver mis reacciones, sonriendo todo el tiempo; fueron adorables. Noventa minutos después subimos a la cocina saludando a todos, abrió el refrigerador, me ordenó que abriera la boca y me dio a probar unas gotitas de gelatina con hierbas y dijo “se llaman lágrimas de niño”, y yo me sentí especial. Ese día lo llevo siempre en el corazón, por eso para mí y gracias a esos tres chefs, confirmé que cocinar es dar tu tiempo con amor y respeto a quienes te quieren aunque nunca te hayan visto y por eso también, la gastronomía tiene hoy un lugar primordial en el patrimonio de cada nación.

Te puede interesar La gráfica mexicana tiene nombre de mujer II

POR JULÉN LADRÓN DE GUEVARA

CICLORAMA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@JULENLDG

lctl