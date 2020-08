La chombada de AMLO

Con el paso de los meses, Andrés Manuel López Obrador ha ido perdiendo tolerancia. Las críticas a su gobierno le enervan, le molestan. Sobre todo cuando provienen de periodistas o medios de comunicación. Eso me confirma una teoría que tengo desde hace más de dos décadas: no hay político que no quiera o no tenga la tentación de controlar a los medios. No importa su ideología o su partido. Es parte de tener y ejercer el poder.

López Obrador no es la excepción. Tiene una habilidad única para manejar la agenda y los ciclos de la información en la opinión pública. Es un maestro desde sus tiempos de opositor, pero ha ido perdiendo el toque. Tal vez por la edad, tal vez por el poder, tal vez por a soberbia.

Muchas veces ha acusado a periodistas y medios de haber callado como momias ante los excesos y la corrupción del pasado. La paradoja es que hoy quiere que guardemos silencio frente a los yerros y excesos de su gobierno. ¿Pues no que no eran iguales?

Su más reciente embestida contra los medios -si es que esta mañana no se le ocurre otra- fue el lunes pasado en el patíbulo de la mañanera.

A ningún político le gusta reconocer sus equivocaciones y a él, menos. El problema es que ante la pandemia de coronavirus, sus errores están costando miles de vidas. Su primer error fue desdeñar al virus. El segundo, nombrar a Hugo López-Gatell como el responsable de contener la pandemia, cuando era conocida su incompetencia. Ya pasaron seis meses y su estrategia para enfrentar la pandemia más mortífera del último siglo solo admite un calificativo: desastrosa.

Esta mañana ya rebasamos los 54 mil muertos por coronavirus. Son muchos más que los 35 mil asesinatos de todo el 2019, el año más violento de la historia. Eso no le molesta a López Obrador. Lo que lo saca de sus casillas es que lo medios lo publiquen y los periodistas opinemos.

¡Ah, pero nosotros somos la chombada (expresión tabasqueña para las aves de rapiña), la zopilotada! Él presume de humanista, pero le duele más que los medios publiquen a diario el aumento de las defunciones por covid19 que el luto en más de 54 mil familias mexicanas. Le irrita más que hablemos del fracaso de su gobierno para contener los contagios y evitar muertes, que los muchos miles de mexicanos -cuyo número quizá nunca sabremos- que han muerto en sus casas, sin recibir la atención hospitalaria necesaria.

No. El chiste es publicitar que hay camas disponibles en los hospitales, como si fuera una invitación a enfermarse. Hacer como que no pasa nada, que ya domamos la pandemia y que lo importante es la rifa del avión presidencial.

BON APPÉTIT

Comenzaron a acomodarse las piezas del rompecabezas de cara a la próxima elección de gobernador en Baja California. La desesperación define a los que se saben abajo en las encuestas y buscan cualquier alianza, aún las inconfesables, para apuntalarse y atacar a los de arriba.

Es el caso de Mario Escobedo Carignan, aliado con los empresarios favoritos del prófugo Francisco, Kiko Vega, del Patas Gastélum, que suena entre los sobornados por Lozoya, y otros personajes distinguidos por sus malas mañas. Se trata de bajar a como dé lugar a Arturo González, presidente municipal de Tijuana, al súper delegado único, Jesús Ruiz Uribe, y a la presidenta municipal de Mexicali, Marina Del Pilar Ávila. Ellos son los punteros en las encuestas, ¿a quién palomeará AMLO?

