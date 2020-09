Juegos de Andrés Manuel

Hoy en día, el senador Dante Delgado es considerado el mejor estratega de la oposición.

Líder de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC), el abogado veracruzano ha fungido como bisagra del Bloque de Contención (PAN-PRI-PRD-MC) para “evitar el abuso de poder” de Morena y de Andrés Manuel López Obrador.

¿Cómo llegó a convertirse Dante en esa figura clave en —y desde— el Senado de la República?

-Yo creo que soy uno de los cuatro mexicanos que mejor conocen a Andrés en la capacidad de análisis político sobre sus decisiones y en su estrategia—, apunta a manera de explicación.

—¿Quiénes son los otros?

“El que más lo conoce es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El otro soy yo y dos están con él…, pero no doy nombres”, apunta y ríe con picardía.

—¿Está en riesgo el ejercicio de contención con los acuerdos cupulares que está realizando el nuevo presidente del PRI, Alejandro Moreno? ¿La intención de Alito es romper el bloque?—, planteamos.

—Vamos a esperar —pide el fundador del partido naranja—. La política no es; va siendo…

El estratega político que apoyó a AMLO para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2000, para la Presidencia de la República en 2006 y 2012, platicó con El HeraldoTVsobre el rompimiento que tuvieron a mediados del sexenio pasado. Una larga e intensa historia —impregnada de traiciones e ingratitudes— que concluye Dante Delgado así:

“Creo que en la política y en cualquier otra actividad debe haber memoria, debe haber gallardía, y la gallardía implica reconocer los esfuerzos que se hicieron. Y Movimiento Ciudadano le entregó todo a Andrés durante 13 años…”

¿Arrepentido de no haber apoyado a López Obrador cuando finalmente logra la Presidencia?, le pregunto.

“No, no, no…—repuso— A lo mejor hubiera servido porque ahorita no estuviéramos permitiendo los excesos en los que está cayendo”.

Dos grandes temas están por ingresar al Congreso: el desafuero y el juicio a los ex presidentes. Del primero, advierte Dante Delgado:

—Nuevamente, como le gusta a Andrés: está haciendo una figura para que el pueblo entienda una cosa, aunque sea otra. Por ejemplo, él dice que se quita el fuero cuando la verdad (es que) no se lo quita.

En términos de la iniciativa

—explica—, quienes tendrían que juzgarlo son los senadores. Y en el Senado tienen mayoría ellos (Morena y sus aliados). Entonces, se quita y no se quita.

Y por el otro lado, quiere que los diputados y senadores nos quitemos el fuero para así, con el abuso de poder que evidencia todos los días, seamos nosotros tan ingenuos para decir ‘como el Presidente ya se quitó el fuero, ahora se lo vamos a quitar a los senadores y diputados…’

La posición de MC debe ser la más sensata: que no se quite el Presidente el fuero que no se va a quitar, y que no se quiten ni los diputados y los senadores el fuero que, por ingenuidad política, sí se lo quitarían.

“No me quiero imaginar que tengamos que levantar la voz y reconstruir la figura de un Belisario Domínguez frente a un gobierno autócrata”, asentó.

En cuanto al juicio a los ex presidentes —otro de los juegos del Presidente—, el abogado, exgobernador de Veracruz, sostiene que esa solicitud debe ser denegada por unanimidad por la Suprema Corte. De hecho, considera que es una “celada” al Poder Judicial.

Y lanza esta pregunta al propio López Obrador:

“¿Cuál es su intención real de querer poner en la picota pública la decisión que, en su momento, de prosperar sus amagues, tendría que adoptar la Suprema Corte? ¿Descalificarla también?”

***

GEMAS: Obsequio de René Juárez Cisneros, jefe de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados: “Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero vamos a presidir la Mesa (Directiva)”.

POR MARTHA ANAYA

marthamercedesa@gmail.com

@MARTHAANAYA

