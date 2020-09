El ex de Frida Sofia no ha pagado lo que debe

Él prometió pagarle de inmediato los 125 mil pesos, sin embargo han transcurrido dos semanas y ella no ha visto ese dinero de regreso. Sí, la suma económica que Ferka le prestó a Christian Estrada, el ex de Frida Sofía, no ha vuelto a su cuenta de banco. El joven juró que le pagaría ipso facto, sin embargo no ocurrió así. Cabe decir que el exyerno de Alejandra Guzmán ocupó dicho préstamo ($125,000) para pagar la cirugía del pie que se lastimó durante su participación en el programa Guerreros 2020. ¡Paga lo que debes, sinvergüenza!

ES HOY ES HOY

Hoy Andrea Legarreta se reincorpora a Hoy. Tras derrocar la COVID-19 la conductora vuelve este día al matutino de Las Estrellas. No soy médico, pero siempre tuve la certeza que saldría victoriosa de esa enfermedad. Y es que conviví con ella tres años y me di cuenta lo sana y disciplinada que es con el ejercicio y lo que come. La señora de Rubín regresa a la revista matinal de Canal 2 para inconformidad de Magda Rodríguez (productora de Hoy). Y es que no es ningún secreto la inquina que sienten una por la otra.

ESTRENA PROGRAMA

Tania Rincón comienza hoy a grabar el nuevo programa del que es anfitriona. Sí, ella ha sido contratada por un canal de televisión restringida para que conduzca un programa, compuesto de ocho episodios, cuya tarea es la remodelación de casas.

FUERA DEL AIRE

Me entero que el programa radiofónico Chio en arroba salió del aire. Sí, la emisión de espectáculos cuya titular era Rocío Maldonado fue sacada de un día para otro de la programación de Arroba Radio. Lo lamento.

ALBRICIAS

¡Ya nacieron los gemelos! Sí, hace cuatro días vinieron al mundo los hijos gemelos del chef José Ramón Castillo (popular por su participación en Master Chef México). Los varones llevan por nombre Maximiliano y Lucas. ¡Larga vida y salud perfecta para ellos!

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

El lunes 05 de octubre se darán a conocer a los ganadores de la XXX Edición del Premio a la Creatividad Publicitaria en Radio. La ceremonia de premiación va a trasmitirse por YouTube, Facebook y la página web de la Asociación de Radiodifusores Del Valle de México.

SERÉ BREVE

No solo está sembrando dudas en el matutino, ¡también mal rating!

SERÉ BREVE BIS

Ni tres días le duró el gusto de estar en el telediario. Lo suyo fue, como se dice, debut y despedida.

Por hoy es todo. Nos leemos el miércoles venidero.

El cubrebocas no es hamaca para la papada. Por favor #PónteloBien.

