Concesión para tren a Querétaro

Durante los 628 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hemos estado escuchando que el gobierno todo lo puede: construir una refinería; rescatar a Pemex y a la CFE; construir el aeropuerto de Santa Lucía; hacer el Tren Maya; fundar una distribuidora farmacéutica…

Pero ese poderío llegó a su fin. El gobierno tiene muy poco dinero y, el poco que tiene, se le diluye. Tal es el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas: la propia Secretaría de Hacienda de Arturo Herrera reconoció anteayer que lleva 33 mil millones de pesos tomados de ahí para transferirlos a los estados, y que a partir de ahora lo hará mensualmente.

El Presidente está desesperado por la falta de recursos. Por eso quiere finalizar los fideicomisos restantes, y por eso abrió la puerta a un tema prohibido en su gobierno: otorgar una concesión a empresas privadas a cambio de la realización de una obra magna, el Tren México–Querétaro, que AMLO dijo que se concesionaría a una empresa porque “el Estado no podría, me refiero al gobierno federal, no podríamos nosotros hacer solo esa obra, porque no tendríamos los recursos”.

Sin dinero, el gobierno carece de herramental para ejecutar sus proyectos, así que AMLO ha decidido limitarse a los ya iniciados. Pero su paradoja no tiene paralelo: en el mismo día en que el Presidente dice que desea revocar el contrato de concesión del Puerto de Veracruz, defiende las concesiones que pueda dar su gobierno para que se construya un nuevo tren. “Sería extraordinario”, señaló, y dijo que podría enlazar a Querétaro con Guanajuato o con San Luis Potosí. Avaló sin tapujos la participación de las empresas: “ahora que se está hablando de la participación de la iniciativa privada en las obras, no descartamos esa posibilidad”.

¿Por qué una concesión otorgada el sexenio pasado para operar un puerto no es válida y la que entregará este gobierno sí lo es? La respuesta es que la ideología se enfrentó con la realidad: el dinero se acabó. La altura moral del gobierno termina donde el flujo de efectivo se agota. Sin dinero, un gobierno ideologizado debe ceder. Ahora solo los privados pueden invertir en obras magnas, pero a cambio de tres cosas: (1) seguridad jurídica; (2) tasa de rendimiento atractiva; y (3) plazo suficiente.

Así que llegó la hora de las definiciones: vienen las concesiones otorgadas por el gobierno de AMLO para obras grandes.

El sindicato de electricistas que comanda Víctor Fuentes del Villar finalizó la negociación con la CFE de Manuel Bartlett del Contrato Colectivo para el período 2020-2022. Se acordó un incremento de 3.4 por ciento al salario y la disminución de los años de servicio y la edad de jubilación (mujeres, 25 años de servicio; hombres, 25 años de servicio y 55 de edad, o 30 de servicio sin importar edad).

