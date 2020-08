Quizá tiene razón el presidente y su proyecto haría al pueblo feliz, feliz, feliz. Lo despojaría de preocupaciones y le devolvería la fe, la esperanza y la caridad. Si vemos, como él, una cadena de éxitos en su administración, vamos en el rumbo correcto rumbo a los años 70 del siglo pasado. ¿Se ocupaba el pueblo de la contaminación? No. ¿Le quitaba el sueño la composición del Congreso? No. ¿Tenía que lidiar con los programas de cómputo? No. Entonces, ¿por qué no volver al tiempo dónde todo era felicidad?

Ya vamos de regreso a la época del carbón. El 20 de marzo del año pasado, en su cuenta de twitter, el senador Armando Guadiana Tijerina, colgó una fotografía, abrazando al millonario Manuel Bartlett, quien recibió la Comisión Federal de Electricidad por sus servicios prestados a la causa. El legislador anunció muy orondo que había logrado vender a la CFE “de manera emergente” 360 mil toneladas de carbón.

Guadiana Tijera, el hombre del sombrero, es presidente de la Comisión de Energía del Senado, nada menos. Y, claro, al estilo actual, es empresario carbonero. Su usted piensa que se puso la Iglesia en manos de Lutero, siento decepcionarlo porque ahora ya nada es como antes. Ni tráfico de influencias ni negocios sucios, sólo bienestar y felicidad para el pueblo. ¿A poco con Luis Echeverría en los 70-76 estábamos preocupados por la contaminación?

El 31 de julio pasado, el diario español El País, de prestigio internacional, reveló una nueva compra de carbón por parte de la CFE por intermedio de, adivinó usted, Guadiana Tijerina, quien dijo al periodista que “en lo personal” no tendrá ningún beneficio. Sin embargo, de las empresas beneficiadas, 4 están relacionadas con el senador y su familia, y su beneficio “colectivo” será, en cálculos del periódico, de unos 57.9 millones de pesos. No piense usted mal, todo es para salvar a la CFE, que en los primeros tres meses del 2020 perdió algo así como 126 mil millones de pesos.

Vamos de regreso a las cajas de cartón. Al presidente no le gustan las computadoras -¿acaso nuestros héroes estaban esperando sus computadoras para transformar al país?- y desde el principio dijo que no habría renovación de equipo. Sólo el escándalo evitó que en julio la Secretaría de Economía se quedara sólo con una de cada cuatro computadoras. En la Secretaría del Trabajo y el Imcine sí hubo recorte de compus. ¿A poco no es menos estresante guardar los archivos en prácticas cajas de cartón que en engorrosos programas de computadoras?

¿Y a qué mayor felicidad puede aspirar al pueblo si no es a tener todo resuelto? Nada que pensar, sólo confiar en las sabias manos del presidente, en su visión única, su intuición genial. Él sabe, como Echeverría, quiénes deben ser los gobernadores y los diputados, los presidentes municipales y hasta los regidores. Sólo los mejores hombres del país para llevar adelante el gran proyecto de transformación que hará al pueblo feliz, feliz, feliz.

POR FERNANDO HERRERA ÁVILA

VOCERO DEL PAN

@FHERRERAAVILA

eadp