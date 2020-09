Primero los partidos al final los pobres

El lunes 24 de agosto se vivió un regreso a clases que rompió el esquema tradicional experimentado en la historia reciente en nuestro país. Más de 30 millones de alumnas y alumnos de nivel básico y medio superior regresaron desde casa a la nueva normalidad que según el programa de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo (ONUDI), ampliará las brechas de desigualdad entre estudiantes que tienen los recursos para acceder a internet, computadora, teléfono o televisión y los que no tienen esas posibilidades haciendo imposible salir adelante en las actuales circunstancias.

Otra tragedia provocada por la pandemia será el impacto prolongado para una generación completa de niños y jóvenes de escasos recursos que verán truncado su aprendizaje. El futuro para ellos será aún más precario y les provocará pobreza de oportunidades. ¿Quién se ocupa de los hogares en medios rurales en los que no hay recursos económicos, ni tecnológicos? La deserción escolar ya de por sí alarmante, se agudizará. Los niños en esa condición se harán jóvenes en desventaja y sin herramientas para competir por empleos básicos, los cuales serán más escasos en los próximos años.

La 4T parece que ha olvidado su principal ofrecimiento durante la campaña de 2018. Al menos en el rubro educativo, los pobres no son los primeros y no existen apoyos emergentes para rescatar a los alumnos desposeídos. En el medio urbano, miles de familias no tienen recursos para acceder a internet y no todos tienen televisor, en esos hogares la preocupación principal es obtener ingresos para comer.

El virus ha expuesto la fragilidad de 2 ejes básicos del desarrollo en nuestro país, salud y educación. Ante un entorno desolador y en plena crisis, las prioridades presupuestales se enfocan hacia otra dirección. En el Diario Oficial de la Federación se publicó hace 2 días el obligado acuerdo del INE en el que se determina el financiamiento público de los partidos políticos nacionales y gastos de campaña para el ejercicio 2021, en la condición actual de crisis económica las cifras son inquietantes. Sólo para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes de los partidos se destinarán más de 5 mil 250 millones de pesos y 1575 millones para las campañas políticas nacionales del próximo año.

La proporción mayoritaria de esos recursos será para Morena, en razón de la votación alcanzada en el reciente proceso electoral. Ningún actor del régimen objetará estas cantidades, incluso habrá algunos que con desparpajo dirán que es poco. Una fuente importante de financiamiento vendrá con flujos de efectivo sin reportar, ejemplificados en el video en que aparece Pío López Obrador, el hermano del Presidente de la República. Son los usos y costumbres en un sistema que todavía trabaja a base de simulaciones e ilegalidades.

Los hospitales, las medicinas y los respaldos tecnológicos para la educación pueden esperar. ¿Primero los pobres? es un postulado electorero alejado de la realidad, en el que los temas del poder y su preservación son la verdadera prioridad de la clase política gobernante. Mientras tanto, AMLO decide a placer que es corrupción y que una “aportación”. Parámetros distintos para la misma conducta de repartir dinero sin registro bancarizado, lo que deja testimonio de que siguen siendo iguales y en algunos casos peores.

