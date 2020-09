Llevamos cinco meses de pandemia y las noticias diarias parecen ser cada vez peores y más desalentadoras. Nos levantamos todos los días a escuchar una sarta de locuras y sinsentidos en una conferencia que parece más un circo que otra cosa y nos vamos a dormir después del conteo diario de contagios y muertes. De vez en cuando, como ayer, sale algún dato económico acompañado de la frase “el peor dato desde que se tiene registro”. Para colmo, el veinte de cada mes nos enteramos de la cifra de homicidios del mes anterior que sigue estancada en más o menos 100 muertes violentas al día desde hace un par de años. Por si fuera poco, la semana pasada nos toco ver en video la corrupción que impera en nuestra clase política y en los procesos electorales.

En la mente de la oposición y de muchos comentaristas este panorama desolador debería de ser suficiente para mermar la popularidad del presidente frente a las elecciones legislativas del próximo año. Sin embargo, con los datos disponibles hasta la fecha esto no parece estar sucediendo. El presidente sigue manteniendo una aprobación de más o menos el 55% y Morena sigue arriba en las encuestas tanto para el congreso como para la mayoría de las gubernaturas.

Algo que parece incomprensible para muchos, en realidad tiene una explicación muy sencilla. No existe un discurso que le haga frente al discurso oficial. Como describí en estas líneas la semana pasada, hoy la oposición y la sociedad civil organizada carecen de una narrativa coherente que las haga una alternativa viable.

El presidente a pesar de todos sus disparates, el mal manejo de las tres crisis que estamos atravesando e incluso las acusaciones de corrupción de su equipo, sigue siendo el único que tiene un discurso efectivo. Ese discurso es la reivindicación de la dignidad de los que menos tienen. Incluso lo ha retomado en los últimos días incluyendo el eslogan “Por el bien de todos, primero los pobres” en los mensajes de su enésimo informe. En un país marcado por la desigualdad y donde el Estado ha abandonado a millones de mexicanos no es poca cosa. No importa que los programas sociales lleguen a menos personas que antes, que el INSABI sea un desastre, y que las cifras del CONEVAL sean cada vez más aterradoras. Lo que importa es que el presidente repite que va a vender un avión para “devolverle al pueblo lo robado”.

El presidente ha logrado muy hábilmente crear la idea del falso dilema de que las únicas opciones son el pasado corrupto o lo que vivimos hoy. Hoy la oposición y la sociedad civil organizada representan al primer grupo. Si quieren ser una alternativa viable electoralmente no les queda otra opción más que intentar rebasarlo por la izquierda. No solo evidenciando que cambiarle el nombre a las dependencias para que incluyan la palabra “bienestar” no es crear un Estado de bienestar, sino a través de propuestas concretas que nos lleven ahí.

Esto requiere no solo de trabajo programático, de nada sirve escribir papers sobre la falta de cobertura de los programas sociales, sino un verdadero cambio de discurso. Nada le hace tan bien al presidente como las consignas clasistas y racistas de grupos como FRENAA que lo acusan de estar llevando al país al comunismo. Primero porque obviamente no es cierto, y segundo porque refuerzan el discurso de reivindicación de defensa de los poseídos del gobierno.

Hoy ya quedo claro que este gobierno no va a crear un Estado de bienestar que proteja a los desposeídos del gobierno, no tiene ni los medios ni la intención de hacerlo. Abanderar esta causa no es solo la única alternativa discursiva, sino que es fundamental para el país. El día que alguien logre articular este discurso, plantear las propuestas reales para llegar ahí y evidenciar que este gobierno no esta haciendo nada en este sentido, la discusión nacional dejara de girar entorno a ocurrencias. Mientras tanto, seguiremos hablando de la rifa del no-avión.

POR JORGE A. CASTAÑEDA

COLABORADOR

@JORGEACAST

