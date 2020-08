Imágenes de gobierno mexicano, nacional e internacional

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta una situación internacional cada vez más complicada y en una posición cada vez más compleja.

La imagen internacional de México es dominada hace años por dos temas: la inseguridad y delincuencia organizada por un lado, y corrupción por otro. Ahora, se añaden la incertidumbre económica, los problemas de salubridad y las acusaciones de que bajo el liderazgo de AMLO se revierte al gobierno de un sólo hombre.

Justas o injustas, las acusaciones retratan los cada vez mayores desafíos que enfrenta el gobierno López Obrador, propiciados por posturas propias y una rica herencia de problemas mal arreglados o simplemente postergados.

Pero tiene también dos enormes ventajas: la popularidad personal del mandatario y la resentida memoria de los mexicanos, o al menos una parte de ellos, en torno a las barbaridades y corruptelas de los predecesores.

En lo que se refiere a la audiencia doméstica, esa combinación le ha permitido superar con facilidad los problemas: ¿quién puede acusar al Presidente sin lanzar piedras al tejado propio?, ¿qué grupo puede lamentar la inacción o el deficiente trabajo del gobierno del mandatario sin responsabilizarse de las componendas previas?Las impresiones sobre servicios médicos y el acceso a ellos nunca han sido positivas y el imaginario popular está lleno de imágenes sobre la corrupción.

La pandemia de COVID–19 es grave y la forma en que el gobierno de AMLO la ha enfrentado no ha sido correcta, como lo prueban más de 60 mil muertos. Pero a la fecha, el fracaso no parece haber hecho mella en la imagen del mandatario.

Igualmente, la economía nacional llevaba meses a la baja y la situación no mejoró con la pandemia, ni por la creciente impresión externa de incertidumbre jurídica derivada, sobre todo, de decisiones vinculadas con la cancelación de la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en la Ciudad de México, la de la planta cervecera Constellation en Mexicali o de revertir la Reforma energética. Y en más de un caso, el gobierno de López Obrador ha invocado la mala situación en que asegura recibió al país para justificar sus problemas.

¿Violencia?¿Economía? ¿Salubridad? La respuesta es que los gobiernos anteriores dejaron una situación delicada y con instrumentos insuficientes. El recurso ha tenido el impacto necesario como para que, combinado con la popularidad de AMLO, lo salve en lo doméstico. Pero en lo externo, eso ya no basta y la imagen del gobierno está en problemas, y con ella la del país.

Grupos internacionales de medio ambiente y derechos humanos cuestionan las respuestas del gobierno mexicano, mientras los medios internacionales, The New York Times a Le Monde, han sido críticos de las acciones ante la pandemia y reiterado los problemas de violencia y la respuesta gubernamental; y reflejado las preocupaciones de agencias calificadoras sobre la economía mexicana.Y en ese ámbito, no basta con popularidad personal.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@CARRENOJOSE1

