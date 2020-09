Se esfumó la ilusión

La caída del 18.7% del PIB en el segundo semestre, con respecto al mismo periodo de 2019, según el Inegi, confirma que, definitivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador no pasará a las páginas de la historia como el impulsor de un México próspero, con crecimiento sólido y sostenido; mucho menos como el Presidente del empleo, ni como aquél que logró reducir significativamente la pobreza.

Peor, la recuperación económica no la vamos a ver el año que entra, ni el que sigue, sino al final del sexenio, advierten varios especialistas. Y si sigue peleado con los empresarios no vamos a salir del hoyo. Bueno, ni aún cuando los trate bien, acotan los malosos. ¿O sea que no hay espacio para la esperanza? Preguntan los incrédulos. Con la pena, pero no, responden aquéllos. Se esfumó también la ilusión de los 30 millones de personas que votaron en 2018, y también quienes no votaron, de que traía la fórmula mágica para encontrar la solución a los problemas nacionales.

Los especialistas culpan a la pandemia del COVID–19 de haber acabado en el segundo año de gobierno de la Cuarta Transformación con el bono de la esperanza. Y tienen razón, pues generó una crisis económica y social sin precedente, al paralizarse sectores como el autotransporte, turismo, automotriz… impactando también a las finanzas públicas. Pero hay que señalar que, desde el arranque del sexenio, no existió un rumbo económico, sólo tumbos; no ha habido planes y proyectos (excepto los faraónicos) que permitan suponer que habrá desarrollo. La inversión pública y privada brilla por su ausencia; la primera porque no hay dinero, la segunda porque los empresarios tienen miedo, mucho miedo. Así de dura y cruel es la realidad.

AGENDA PREVIA

Cada semana, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, presenta los avances de uno de los proyectos faraónicos del gobierno de la 4T: la refinería de Dos Bocas, que nos va a permitir, entre otras cosas, reducir las importaciones de gasolinas, que en 2019 sumaron más de 600 mil barriles diarios. Ocasionalmente, la funcionaria invita al Presidente para que constate los trabajos de la obra que tendrá un costo de 14 mil millones de dólares. ¿Pues no que iban a ser ocho mil? Preguntan los perplejos. Bueno, esa es una de las cantidades que la señora maneja en sus informes para que no la cuestionen, y el Presidente no se asuste, dicen los enterados del asunto, quienes sospechan que en el manejo de las cifras hay gato encerrado, por no decir que alguien está engañando al Presidente. Dicen que la señora tiene dos documentos, uno con los ocho mil y el otro con los 14 mil. ¿Usted cree que exista tanta perversidad? Por cierto, en 2019, el consumo total de gasolina en México fue de 797 mil barriles diarios; de esos, Pemex produjo 189 mil barriles diarios (23.8%).

