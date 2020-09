Nos despertamos bravas

El presidente López Obrador insiste en que se organice una consulta pública “pa’ ver” si se investiga a expresidentes o dar pormenores del caso Lozoya. Él te junta la leña, te prende la hoguera, pero “no es verdugo ni juez”.

En la conferencia maromera, al Presidente le preguntan, casual, cómo va eso de consultarle al pueblo si quieren que se investigue a los expresidentes (una de sus principales promesas de campaña en las elecciones del 2018) y el presidente contestó, como siempre, que la gente ha de decidir.

“Es parte de la democracia participativa, la democracia no se agota solo en las elecciones, que nos eligen los ciudadanos y ya no vuelve a participar la gente”

Con el pretexto de democracia participativa, el mandatario considera que en temas tan serios como enjuiciar o no a un expresidente, prefiere echarle la bolita al pueblo, él no quiere ser quien decida. Casi casi como diciendo ¿y yo por qué?… ¿será acaso porque fue su idea?

¡No te pierdas ‘Con H de hacha’!

A lo mejor no recuerda que el Jefe del Ejecutivo (o sea él mismo) no decide (o no debería) decidir a quién se le hace justicia y a quien no… pero el poder judicial parece vivir el lapsus hiperpresidencialista.

Y por si hacía falta una ayudadita, ayer Morena anunció que, de su parte, pondrá un millón de firmas para que se anime la raza a juzgar a los expresidentes. El presidente dice que no enjuicia, pero ah, cómo informa para que otros sí lo hagan.

El show de la Mañanera Maromera continuó y Lord Molécula decidió preguntarle su opinión respecto a los videos a modo que no son considerados periodismo. El presidente aseguró que todos están dispuestos a declarar y sacó la vieja confiable de acusar a los conservadores detallando que tratan de compararlos pero “no son iguales”.

“Se tiene que probar lo que se denuncia, no puede culparse a nadie sin pruebas y, en su momento, la Fiscalía va a informar y va a enviar este proceso al poder judicial, como corresponde y son los jueces los que van a determinar”.

Y lo que más llamó la atención de la Maroma Mañanera es que cuando habló del expresidente Felipe Calderón, a quien llama “Borolas”, parece mostrarse enojado, pero cuando habla de Enrique Peña Nieto, hace una pausa para que se le pase y hasta licenciado le dice. Te puede interesar AMLO insiste en que es mejor decidir entre todos si se enjuicia a expresidentes

Por otro lado, el mandatario nos demostró que lo que no se come también le revuelve las tripas ya que despotricó contra los altos salarios que reciben los deportistas en el mundo. El presidente López Obrador preguntó a las personas si van a seguir pagando a los deportistas para que tengan hasta 10 Ferraris y que lo material siga rigiendo el mundo. Claro, a menos que lo material sean aportaciones revolucionarias para el movimiento.

Como diría el Padre Pio: No te preocupes por las cosas que generan preocupación, desorden y ansiedad. Una sola cosa es necesaria: Elevar tu espíritu y amar al señor… López Obrador.

POR JORGE AVILÉS

JORGEAVILESVAZQUEZ@GMAIL.COM

@CALLODEHACHA



lctl