Y cuando despertó, la corrupción seguía ahí…

Parafraseo al escritor Augusto Monterroso o, lo que es lo mismo, el nepotismo, la corrupción, el tráfico de influencias, las compras directas sin licitación y el conflicto de intereses no son historias del pasado. Todo lo que la 4T juró desterrar, discurso con el que —ahora sí— ganó AMLO la presidencia, está aquí entre nosotros, si acaso más a la vista de todos. La Cuarta Transformación ha caído en los excesos y el discurso se ha quedado en eso.

De nada sirve negarlo, ya no funciona quejarse de que a la administración federal se les acusa injustamente. Solo se señala una realidad que se asoma no pocas veces. La última: ¿ustedes conocen el video que circula en redes sociales donde se ve a Rafael Caraveo, ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de la República, recibiendo presuntos sobornos para legisladores del PAN en el 2013? Pues bien, resulta ser que ese personaje es el dueño de diversas empresas y ha recibido al menos 14 contratos públicos del IMSS durante la administración de López Obrador...

Pero ahora volteemos a otra parte, ejemplos hay varios. Paloma Rachel Aguilar Correa, hoy administradora general de recursos y servicios del SAT, responsable ni más ni menos del manejo presupuestal (antes guardaespaldas de López Obrador, es decir, no necesariamente con los conocimientos necesarios para desempeñar el trabajo en cuestión, salvo tener la confianza del ejecutivo federal), ha contratado ahí mismo en la dependencia a su suegro, a su novio y a algunos amigos.

La respuesta de López Obrador ante esta múltiple muestra de nepotismo fue que lo investigue la Secretaría de la Función Pública. Si el resultado arroja los mismos pretextos —quise decir resultados—que se tuvieron con la relación de Manuel Bartlett y Julia Abdala, quienes teniendo más de 20 años de ser pareja, no se encontró ese vínculo y se justificó que ella puede tener las 23 casas y “tan tan” (como diría López-Gatell), mejor hubiera sido que el presidente se ahorrara la instrucción girada a la dra. Sandoval. Lo mismo con respecto a nuestra medallista olímpica, Ana Gabriela Guevara y cabeza (hasta hoy) de la Conade. Lo último que se ha sabido de ella es que estuvo jugando al golf en Veracruz; o sea, también tan tan, tan campante…

¿O qué tal el conflicto de interés al comprarle el carbón al senador Armando Guadiana para producir energía eléctrica, cuando él mismo aceptó haber impulsado las compras masivas del producto que tiene de sobra en sus minas? Obvio, es legislador por Morena, ya para no mencionar que este es uno de los minerales (rocas) más contaminantes y caros hoy en día para producir electricidad.

El mal se refleja también en las compras directas por parte del gobierno. Y no solo por lo que se refiere al carbón. Más del 90% de las adquisiciones realizadas por la administración federal han sido de forma directa o sin licitación de por medio. En este rubro y el anterior califican 46 empresas creadas al inicio del sexenio que pertenecen a familiares y/o amigos de miembros del gabinete, las cuales han sido beneficiadas con increíbles contratos.

En momentos de covid, las compras del IMSS de respiradores a tres veces su valor o cubrebocas con un sobreprecio superior a 100 veces han sido documentados y lo único que se obtiene es un aviso a la opinión pública de que se cancela la venta (sin pruebas que nos permitan cerciorarnos de que así ocurrió); ciertamente no hay castigo, ni para quienes compran ni para los vendedores. Se guarda en el rincón de los tiliches la promesa de barrer las escaleras de arriba abajo, quitando cualquier resto de corrupción. Solo se archivan y cae sobre ellos el polvo del tiempo.

La epítome de esta corrupción es Emilio Lozoya, quien ha aceptado dar y repartir sobornos, luego ha ofrecido un circo de voces pero, a sabiendas de sus trapacerías, no pisará la cárcel.

Y la lista sigue. Sí, la falta de conocimiento, la omisión y la incapacidad también son corrupción. De lo contrario, ¿que me explique entonces esta administración que hace Rosario Robles tras las rejas?

En menos de dos años, el lopezobradorismo ha demostrado ser más de lo mismo, a pesar de que prometieron ser lo contrario. Así, el único momento medianamente científico de la 4T ha sido acercarse a la máxima de Lavoisier: “la corrupción no se crea ni se destruye”, solamente atestiguamos una lamentable cuatrotera transformación. Te puede interesar Alonso Ancira obtiene amparo vs orden de aprehensión por lavado de dinero

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

