¿Sabe AMLO de los caballazos, no abrazos, de Izcalli?

El municipio de Cuautitlán Izcalli, que estrenó “gobierno de izquierda” este trienio, no goza de todas las prerrogativas de tolerancia que presume Morena, partido al cual pertenece el alcalde de ese municipio, Ricardo Núñez.



Particularmente, en lo referido a la manera de atender las protestas ciudadanas. Lo de “abrazos, no balazos”, que ofrecía desde su campaña el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no es una máxima del gobierno municipal que uno de sus correligionarios encabeza, pues el miércoles reprimió una protesta pacífica de ciudadanos que reclaman la presunta apropiación que hizo un particular de un espacio público, en el parque Espejo de los Lirios.



Con lujo de violencia, la Policía Municipal de Ricardo Núñez –particularmente el agrupamiento de la Policía Montada– usó los caballos como arietes para disolver un bloqueo vecinal sobre la avenida Constitución, frente al Palacio Municipal.

¿Sabrá AMLO, o los liderazgos estatales que lo representan, que aquí se atiende la protesta social de esa forma? Parece que no.

El reclamo es por la apropiación de un andador junto al lago de este parque. Y aunque se sabe que el espacio es propiedad del municipio, con vocación pública, surgió ahora que el terreno es “propiedad” del ex alcalde priísta y líder transportista Axel García.

El edil, quien llegó al lugar, ofreció revisar la legitimidad de la propiedad de ese terreno… pero el palo dado, ni AMLO lo quita.

Y por si fuera poco, por la tarde de ese mismo día la Policía Municipal –que encabeza el comisario Juan Daniel Ríos Garrido– fue nuevamente acusada de brutalidad, por un ciudadano que, al aire en un programa de radio, acusó que agentes lo golpeaban por no dar 20 mil pesos, para ser liberado. Ante la falta de la contundencia de las imágenes, de menos queda la tarea de indagar el caso.

50 mil muertos: ¿COVID-19 o negligencia?

Segura (y desgraciadamente) hoy llegaremos a las 50 mil víctimas fatales por el Coronavirus, de acuerdo con el ritmo que muestran los datos oficiales y las proyecciones.

La gran pregunta es: ¿este resultado es producto de la pandemia o por la negligencia de las autoridades?



Los números ahí están disponibles para la interpretación. México es el tercer país con más muertes, en volumen total. Sin embargo, en la tasa por cada 100 mil habitantes, no está en ese lugar del ranking. Naciones como Reino Unido, España, Italia o Francia siguen estando por arriba.



Pero, de nuevo, el argumento tampoco es suficiente para defender que se ha hecho todo bien o, al menos, todo lo posible: países con mucha más población y un mayor número de personas contagiadas por coronavirus presentan tasas de mortalidad menores.



India tiene una población 10 veces mayor a México, pero sólo el 0.1% se ha contagiado, de este segundo universo el 2.1% ha muerto y registra 2.8 decesos por cada 100 mil habitantes.



México registra 0.3% de su población contagiada (el triple que India) y de este universo 10.8% muere (el quintuple), y hay 38.4 muertos por cada 100 mil habitantes (casi 13 veces más).



No es un problema de tasas, ponderación estadística ni tamaño de la población. Es pura negligencia, aunque se tengan “otros datos”.

