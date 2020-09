Texcoco, otra vez

Oficialmente costará mil 600 millones de pesos, pero varios especialistas consideran que terminará saliendo más caro. López Obrador dijo: “Es algo histórico; es como la nueva Tenochtitlán, toda la reconstrucción”. Luego, viendo lo que se ha presentado, uno no puede dejar de pensar que la comparación le queda gigante… al parque.

Iñaki Echeverría, encargado del proyecto, señaló que “se creará una figura de protección para las 12 mil 200 hectáreas… mediante un decreto Presidencial…”. Sería bueno preguntarle si esa figura es sinónimo de fideicomiso, como esos a los que AMLO ya les ha echado mano. O quizá se está pensando en un parapeto para pedir aportaciones sin justificar si entraron y en qué se gastaron.

Decir que recuperarán grandísimas superficies de agua cuando hablan del lago Nabor Castillo es una broma. Si se refieren a la laguna de Xalapango, habría que decir que esa es la menor del sistema hidrológico de la zona. La laguna Casa Colorada, en cambio, tiene capacidad de almacenar cinco millones de m3 y la de Texcoco Norte, 0.6 millones de m3, pero estas dos no se contemplan en el proyecto.

En las 12 mil hectáreas (que incluyen cuatro mil 500 del aeropuerto cancelado) se edificará un estadio de beisbol. De poner una cancha de futbol no se habla; ya saben ustedes que las decisiones son a contentillo y gusto del habitante de Palacio Nacional. No deja de ser incongruente que un terreno que se inunda ahora se convierta en parque. ¿Se cerrará al público en épocas de lluvias? ¿El terreno sabe que ahora es parte de un proyecto del actual gobierno federal y por lo mismo ya no se debe hundir?

Se presume que será el parque urbano más grande del mundo. Lo que es un hecho es que será el más caro en la historia: adicionalmente a los mil 600 millones de pesos proyectados, se han ido a la basura millones de dólares para finiquitar un proyecto que suponía miles de trabajos y se sacrificó la oportunidad de convertir a México en el HUB aeroportuario de América Latina. Se prefirió utilizar las planchas de cemento para realizar eventos, los cuales, si bien nos va, sólo se llevarán a cabo los domingos.

El monumento a la corrupción y dilapidación de los recursos en tiempos recientes ha sido la Estela de Luz, también conocida como la “suavicrema”. Pero con el parque de Texcoco, el derroche será sinónimo de dicho lugar. Porque mismo si se inaugurara el próximo año, el dinero ahí tirado habría tenido mejor destino comprando medicinas oncológicas para los enfermos. O proveer conectividad en escuelas. O, sólo usando los mil 600 millones de esta última etapa de dispendio, se podría comprar ese material médico que tanto se ha prometido producto de la venta/no venta y rifa/no rifa del avión presidencial.

Total, que opciones urgentes había muchas para invertir esa ingente cantidad de dinero y no tirarla en una obra de infraestructura innecesaria en estos momentos. Pero, obvio, se optó por esto otro…

AMLO criticó la construcción del NAICM en Texcoco. El hacerlo un parque conlleva la misma crítica aducida, pero con peores resultados.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

