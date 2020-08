Sin turbulencias, hasta ahora

Los recursos del crédito para el financiamiento de Aeroméxico de Andrés Conesa por mil millones de dólares al fondo de inversiones Apollo, podrá ser utilizado únicamente para gastos de operación y de reestructura. Como se informó será operado en dos segmentos, ambos preferenciales y garantizados. El segundo abre la posibilidad para que los acreedores se conviertan en accionistas de la aerolínea, lo que diluiría la participación accionaria de Delta Air Lines, así como de los accionistas minoritarios. Un punto interesante a resolver desde el punto de vista laboral es que, si bien el préstamo permite el pago de salarios, deberá aclararse durante el proceso cuales son las reglas para el pago de liquidaciones a trabajadores corporativos y sindicalizados de ASPA, ASSA y el resto de sindicatos que inevitablemente ocurrirá por la reducción de flota. A la fecha de la presentación de la petición Aeroméxico declaró tener obligaciones por 305 millones de dólares. La aerolínea debe pagar 3 meses de sueldo como indemnización y 20 días por cada año laborado, además de que estos pagos tienen prioridad sobre cualquier otra deuda de acuerdo con la ley mexicana como lo señala el documento 19 de la solicitud de Chapter 11.

MAYOR PODER

Aún no halla cómo salir del problema de la pandemia y el presidente Andrés Manuel López Obrador ya le confirió más responsabilidades al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell. Además de las responsabilidades también le está dando más poder económico y político por lo que no será raro que en breve López-Gatell, además de impulsar a nivel nacional la campaña contra la “comida chatarra” prohibiendo la venta a menores de garnachas, sopes, quesadillas y otros alimentos saturados en grasa, empiece otra para prohibir cualquier otro gusto proscrito a los padres de los niños para evitar que lleven a casa “tentaciones” que pongan en riesgo a la niñez y la juventud. Y no tendrá que preocuparse por dinero ya que ahora tendrá a su alcance los presupuestos de la súper Subsecretaría, más los de otros 13 organismos. Vistos los resultados del manejo de la pandemia, habrá que prepararnos para lo que el subsecretario señaló como un escenario catastrófico al rebasar las 60 mil muertes por coronavirus.

Te puede interesar Aprueba corte de EU financiamiento a Aeroméxico de 100 mdd

DESABASTO

Un llamado de alerta al titular del IMSS, Zoé Robledo, y a su equipo, pues diversos médicos y directivos han señalado falta de insumos y reactivos en cuanto al Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico 2020-2022, encargado a Hemoser S.A. de C.V. Los mensajes vienen de hospitales de la CDMX, Veracruz, Chiapas, Nuevo León, Quintana Roo, Yucatán, Chihuahua, Coahuila, Baja California y Morelos. Esperemos que, Víctor Hugo Borja, director de prestaciones médicas del IMSS ponga manos en el asunto.

POR JAIME NÚÑEZ

JAIME_NP@YAHOO.COM

@JANUPI

lctl

Escucha aquí nuestro podcast sobre coronavirus