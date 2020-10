¿Nueva realidad? ¿Nuevo orden jurídico?

Es impactante observar y analizar el cambio de la conducta humana en los últimos siete meses. Simplemente, somos distintos. Pensamos distinto y actuamos distinto. No importa la edad, género, condición social o económica. Todos hemos cambiado. No nos corresponde a los abogados analizar los efectos psicológicos de la existencia y presencia de la pandemia originada por el COVID-19, pero sí le corresponde hacerlo al Estado, quien tiene la obligación de adecuar oportunamente el sistema normativo que regule y armonice las “nuevas conductas sociales”, sus implicaciones económicas y, por qué no decirlo, hasta sus consecuencias políticas.

En la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE) que hoy cumple 50 años de contribuir con el desarrollo legal armónico de la relación Estado-Empresas, estamos muy preocupados por la celeridad de los cambios sociales conductuales que estamos experimentando, y con los esfuerzos, a veces extraños, que hacen nuestros órganos legislativos y regulatorios para tratar de responder a este inmenso reto de “actualización” y “modernización” del marco normativo que rige las nuevas actividades empresariales, educativas, de salud pública, económicas, ambientales, laborales, de seguridad y muchas más, propias de nuestra colectividad cambiante.

A los abogados de México, nos corresponde la obligación de pugnar, todos los días, por la existencia real y efectiva de un auténtico Estado de Derecho, que sea respetado por todos los habitantes del país y, primordialmente, por nuestras autoridades. Los abogados de México debemos impulsar la colegiación obligatoria, que garantice un digno ejercicio profesional basado en principios éticos en beneficio de nuestros clientes, de la sociedad y del sistema jurídico mexicano.

Los abogados de México debemos luchar sin descanso para que nuestros tribunales impartan justicia apegada a Derecho.

El Estado Mexicano, a través de sus órganos de Gobierno, debe garantizar el respeto absoluto a los derechos fundamentales y, procurar y brindar una auténtica justicia igualitaria, sin sesgos políticos, partidistas, ni económicos. Las empresas y, por tanto, los abogados de empresa debemos asumir la responsabilidad social que nos corresponde y estar conscientes de la obligación que tenemos, frente a nosotros mismos y frente a nuestros hijos, de realizar nuestras actividades profesionales, sociales y económicas con integridad, transparencia, sin corrupción y con respeto absoluto al Estado de Derecho y a las buenas prácticas profesionales y empresariales.

En ANADE tenemos la misión ineludible de promover valores que dignifiquen la abogacía y eleven la ética de nuestros asociados, garantizando el ejercicio libre e independiente de la práctica profesional del abogado de empresa, quien de manera directa incide para tener un mejor país. Así lo hemos hecho durante los primeros 50 años de nuestra historia y lo seguiremos haciendo, incansablemente, en los muchos años por venir.

POR ADRIÁN OJEDA CUEVAS

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL ANADE

COLUMNA INVITADA

