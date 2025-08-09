Inician trabajos para la reforma, el lunes

El próximo lunes se instala la Comisión de Reforma Electoral para iniciar con los trabajos que desembocarán en una iniciativa que se enviará al Congreso. El presidente del organismo, Pablo Gómez, dará a conocer el paso a paso, desde la recepción de propuestas y la realización de los foros, hasta la participación de partidos políticos, opositores, académicos, sociedad civil, expertos y consejeros del INE. Será en la conferencia mañanera, en Palacio Nacional.

Abren proceso para titular de búsqueda

Publicó la Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, la convocatoria para designar al titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. El próximo miércoles abren el registro a los aspirantes que cumplan con los requisitos, y prevén que a más tardar en un mes se tenga al elegido para ponerlo a consideración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Charlan empresarios con el embajador

La titular del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, Altagracia Gómez, y el Consejo Coordinador Empresarial, encabezados por Francisco Cervantes, se reunieron con el embajador de EU, Ronald Johnson. Hablaron sobre los aranceles y abogaron por encontrar soluciones para fortalecer la competitividad y la prosperidad compartida.

Confía en marco jurídico mexicano

Mucha confianza en la seguridad jurídica de México tiene la empresa Cox, que compró los activos de Iberdrola en nuestro país. El presidente de la empresa, Enrique Riquelme Vives, destacó que las reglas en el sector energético mexicano son favorables para la inversión, visión compartida por la banca internacional, que financió la transacción.

Capacitan a marinos

Firmó el titular de la Marina, Raymundo Pedro Morales, un convenio con la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, para capacitar al personal de la dependencia militar en temas de género, equidad y no discriminación. Se busca prevenir casos de acoso y hostigamiento sexual, además de establecer protocolos de atención a víctimas.

Les molesta llamado a la austeridad

Caló hondo entre varios morenistas, la instrucción de su dirigente, Luisa María Alcalde, para evitar la ostentación y los lujos. Muchos se han quejado en privado, pues lo consideran un exceso. Y otros mostraron su enojo en público, aunque en el pasado hasta hacían show para no pagar el IVA en supermercados.

Lixa, ni enterado

Las bancadas de Morena, PT y PVEM en la Cámara de Diputados buscan evitar que una panista presida la mesa directiva, a partir del 1 de septiembre. De hecho, prevén “donarle” legisladores al PVEM para que se convierta en segunda fuerza y así se quede con el cargo. Mientras, el líder panista Elías Lixa, sólo ve pasar la vida.

