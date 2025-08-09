Doña Pomposa y su esposo don Catrín, acordaron ir a la al nuevo almacén de ropa; que levantaba muchos comentarios e iba de boca en boca en los habitantes capitalinos, la sociedad expresaba su beneplácito, alegría, interés, curiosidad en los habitantes de la Ciudad de México.

Acostumbrados a los cajones de madera con telas, ropa, lencería, libros y otros productos; sus amigos doña Pretenciosa y don Crecido, les habían comentado de la nueva tienda con mostrador que rompía los cánones establecidos de la moda; corría el año de 1844, el francés Édouard Gassier y otros tres socios abrieron las puertas de la tienda de ropa y novedades La Ciudad de Londres.

La investigadora Leticia Gamboa Ojeda de la BUAP-México, escribe, en el prólogo del libro Un Gran Patrón Barcelonnette en México Joseph Ollivier y su familia, 1850-1932, de la autoría de Jean-Luis D´Anglade, retrata a Ollivier, “… llega a México en 1850 es un joven de 21 años, quien se coloca como empleado de la Ciudad de Londres, la tienda que luego será la base de su fortuna”

Por su parte, las historiadoras Hira de Gortari Rabiela y Regina Hernández Franyuti, señalan en el volumen La Ciudad de México y el Distrito Federal Una historia Compartida, DDF Instituto de Investigaciones D. José María Luis Mora,

“Respecto al comercio de productos de consumo, particularmente ropa y otros artículos…hecha principalmente por extranjeros entre ellos los Barcelonnettes- posibilitó a fines del siglo XIX la fundación de las grandes casas comerciales”.

Así nacieron los almacenes El Palacio de Hierro, fundado el 1 de julio de 1891 por el comerciante francés José Tron, Al Puerto de Veracruz, La Ciudad de Londres, La Francia Marítima, El Centro Mercantil, La Sorpresa, Las Fábricas Universales, entre otros establecimientos.

Las citadas investigadoras, afirman, “Este nuevo tipo de centros comerciales se ajustó a los cánones y moldes de los almacenes parisinos de renombre, con el fin de dar a sus selectos clientes una nueva percepción en la tarea de comprar”. Émile Chabrand, relata en su libro De Barceloneta a la República Mexicana, editado por el Banco de México, “Un señor de apellido Arnaud fue el primero que partió del valle de Barceloneta a México en el año de 1821. Poco antes acababa de cerrar en la aldea de Jausiers una hilatura de seda”.

A poco de su llegada a la capital mexicana se asoció con un francés de nombre Maillefert, y entre los dos fundaron en esta ciudad el Cajón de Ropa de las Siete Puertas en la calle Porta Coelli.

Escribe don Salvador Novo, en su ensayo De las ventajas de no estar a la moda, contenido en el libro Toda la Prosa Empresas Editoriales 1964, “Nunca se siente más el encanto de ignorar la actualidad palpitante que cuando se enferma uno o se va de la ciudad. Ambas situaciones alejan al sujeto de cines, periódicos y calles concurridas, en las que nunca falta un escaparate con libros y otros trajes, tan diversos del que trae, que lo exhortan a tratar de obtenerlos”.

POR RUBÉN MARTÍNEZ CISNEROS

COLABORADOR

MAAZ