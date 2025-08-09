La indiferencia nos vulnera como individuos con derechos

Esta semana asistí en Mexicali al programa de televisión, Al mal tiempo buena charla, donde compartí con el buen Francisco Fiorentini, conversamos sobre la defensa de la seguridad infantil, que comprende la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Parafraseando el programa, unas de las preguntas que me hizo fue sobre por qué se están vulnerando los derechos de la infancia, qué está haciendo el gobierno y cómo podemos detenerlo.

Para responder y, con fines didácticos, procuré trazar una línea imaginaria en donde por un lado se encuentra la responsabilidad del gobierno y, del otro, la de todas y todos nosotros, es decir, ciudadanía, padres, madres, familiares.

Por parte del gobierno, generalmente, nos centramos en la falta de recursos, no obstante, pusimos sobre la mesa que, más allá del presupuesto, parte importante del problema estriba en gobernantes y legisladores -en muchos casos incapaces-, insensibles a la problemática y que sólo ponen a la infancia en el discurso y no en el centro de su actividad pública.

Vemos una carencia de políticas públicas para atenderlo, más allá de si existen o no recursos, no se sabe a dónde dirigirlos porque no hay una estrategia clara. Por citar un ejemplo local, en Baja California no importa que se mantenga en los primeros lugares nacionales en corrupción de menores, los datos están ahí y no se hace mucho al respecto. La importancia de establecer un Protocolo de Protección Integral Escolar y no sólo una guía temporal, entre otros temas.

En cuanto a todas y todos nosotros y porque se están vulnerando sus derechos, le respondí que primero, no estamos atendiendo la salud mental; y, segundo, que somos nosotros los que ponemos a nuestros gobernantes y legisladores y, al parecer, no los estamos seleccionando adecuadamente.

¿A qué me refiero?

1. Gran parte de la población adulta fue violentada de niños y niñas -en cualquiera de sus modalidades- y, difícilmente, por el velo social, por no poder reconocernos como víctimas o por cualquier circunstancia que un acto tan atroz genera, crecemos con heridas guardadas. Entonces, como el ejemplo del cinturón en el avión, primero se lo debe poner el adulto y luego a los niños.

2. Tenemos que interesarnos, reconocer que la infancia, aunque sean niños, son sujetos de derechos plenos, debemos protegerlos y, exigir a nuestro gobierno que brinde las herramientas necesarias para ello, así como para cuidar adecuadamente de nuestra y de su salud mental.

En el Estado de México, secuestraron, torturaron y asesinaron a Fernando, un niño de cinco años por una deuda de mil pesos, fueron siete días donde testigos, vecinos, sociedad, lo sabía y nadie hizo nada. Nos dice Sofía García en su artículo del 08/08/25 para El Heraldo de México: “No es un caso aislado. Es el reflejo de una sociedad rota, enferma”. Es responsabilidad de todas y todos que ningún niño o niña deje de sonreír.

POR JOSÉ LUIS AYOUB

COLABORADOR

contacto@joseluisayoub.com

@jlayoub

MAAZ