La administración Trump y los memes

Al menos tres veces por semana, las cuentas oficiales del Gobierno de Estados Unidos y sus dependencias publican algún tipo de meme para alabar a la administración actual. En otro tiempo, la Casa Blanca reservaba sus cuentas para comunicados, discursos y datos. Hoy se han convertido en un espacio donde la derecha predica un humor propagandístico. El resultado es un gobierno que comunica como influencer.

Sus seguidores compran la idea de que es divertido, de eso no hay duda. Sin embargo, detrás hay un Estado que incorpora recursos de propaganda visual los legitima cuando los presenta con sellos institucionales. Si antes los memes se usaban para criticar el poder, ahora varios se utilizan al servicio del poder y se han vuelto, en parte, su lenguaje oficial. En otras palabras, el Estado habla en memes.

¿Qué significa que la potencia mundial se comunique con su población (y el resto) en clave de meme? Un efecto inmediato es el desplazamiento de la parte informativa de las cuentas oficiales para dar prioridad a las emociones que provocan. Para ello, el Estado ha aprendido a construir una realidad a través del troleo. Durante el auge de las imágenes generadas por IA “al estilo Ghibli”, la cuenta oficial de la Casa Blanca publicó la imagen de una mujer detenida para ser deportada.

De hecho, han utilizado varias tendencias de internet para legitimar arrestos y deportaciones. Más que un recurso humorístico, se trata de un ejercicio que entrena a la audiencia para leer la coerción como entretenimiento y la autoridad como una puesta en escena carismática. Esos actos de crueldad se presentan como inofensivos: el meme los vuelve digeribles y, por repetición, terminan por normalizarse.

¿Estamos en un punto máximo? Tal vez. Lo que ha hecho la administración de Trump con los memes no tiene precedentes. Son publicaciones semanales, varias con cientos de miles de “me gusta”.

Será interesante observar si otros gobiernos (sobre todo los de derecha) replican ese uso de los memes en redes sociales. Habrá que ver si se convierte en una forma de gobernar o si queda como un rasgo más, en el recuerdo de la administración de Trump, por lo surreal que fue. Eso sí, lo que antes significaba formalidad y seriedad en el gobierno de Estados Unidos se ha perdido, pero no por ello el ejercicio del poder resulta menos cruel.

POR IGNACIO ANAYA

COLABORADOR

@IGNACIOMINJ

MAAZ