El Instituto Judicial Indigenista

Quizá haya sido el canto del cisne o la última muestra de justicia a secas, pero el amparo concedido a Lorenzo Córdova, cuyo chacoteo sobre un chantajista guanajuatense autodescrito como jefe de una inexistente “gran nación chichimeca”, ocurrió como antecedente de la instauración del Instituto Judicial Indigenista. En eso se va a convertir pronto la antigua Suprema Corte de Justicia.

Para quien no tenga claro el antecedente, se debe recordar la sentencia infamatoria a la cual fue sometido —ad vitam— el ex presidente del Instituto Nacional Electoral. Una charla privada, con burlas de jocosidad para el farsante de Guanajuato quien lo condiciona para la instalación de casillas, fue puesta en los libros de texto como prueba del racismo mexicano, a pesar de las previas disculpas del ofensor, cuya comunicación privada fue conocida y divulgada por el gobierno gracias al espionaje (ilegal) de su teléfono.

Ese amparo encendió la furia en el Palacio Nacional donde ya se prepara un festejo para convertir al presidente de la Corte en el Tata Mandón de la Justicia Morena, con todo y su bastón de mando adornado con listoncitos de colores.

Impuesto como presidente de ese tribunal gracias a la manipulación de acordeones y demás componentes del reciente fraude electoral judicial, el abogado mixteco Hugo Aguilar (no presume méritos académicos ni técnicos, sólo étnicos), ha probado su dependencia o al menos afinidad con el Poder Ejecutivo preparando una ceremonia de tilmas y ramas de pirul, sin togas, con la presidenta (con A) de la Nación, CSP como invitada.

—“Me parece muy bien —dijo emocionada—, es un símbolo. Hugo Aguilar (futuro presidente de la Corte) viene de un pueblo originario y es un símbolo el que pueblos de México, indígenas, den un bastón de mando al presidente de la Corte.

“Reconocer a los pueblos, el que un pueblo o una comunidad te dé un bastón de mando, pues es un símbolo enorme, histórico, cultural, de reconocimiento y una responsabilidad que te están dando de un legado. Es algo muy hermoso”. Mucho.

Aquí, como en otras cosas, se expresan dos visiones.

Una, de legalidad por el amparo concedido a Córdova contra un agravio menor, y otra, de folclorismo simplista, similar a la toma de posesión en 2018 de Andrés López, quien ordenó —de rodillas— un grotesco festejo de fiesta patronal con “limpias” y huehuenches en el Zócalo, aromado de copal.

El amparo mencionado marcó la última sesión de la Segunda Sala de la Corte y causó un entripado monumental en las altas dignidades del gobierno.

Nunca van a entender: el indigenismo idolátrico, es otra forma de racismo. No hay razas, hay humanos, etnias y culturas.

POR RAFAEL CARDONA

COLABORADOR

@CARDONARAFAEL

MAAZ