El caso Baco y la justicia que camina al revés

Durante más de medio siglo, BACO fue sinónimo de disciplina, ingenio y éxito familiar. Fundada en 1960 por Horst Urich Sass Henschel, la papelera creció hasta convertirse en una marca reconocida en todo México.

Hasta hace unos años, inclusive en plena vorágine de lo digital, era imposible no encontrar alguno de sus productos en una oficina, e inclusive, en cualquier institución educativa pública o privada. Acaso la marca viene a la memoria invocando el tedio de las horas escolares, o en la rutina de oficinista que acumulaba archivo y confinaba el archivo muerto.

Como suele suceder con muchos objetos y marcas, uno no vuelve a pensar en su origen ni fabricación, hasta que surge su historia por las razones más disímbolas.

Y es el caso de Baco, que por estos días se ha convertido en una marca de interes porque, aquello que fue un legado de esfuerzo terminó derivando en un caso que exhibe abuso de poder, opacidad corporativa y el uso del aparato judicial como arma de presión.

La fractura familiar surgió cuando John y Karin, dos de los herederos, denunciaron que su hermano mayor, Édgar Urich Sass Von Heinsberg —accionista mayoritario con el 61% y presidente del Consejo desde 1995— habría transferido el nombre comercial *BACO* a su propiedad personal por apenas mil pesos, pese a que peritos lo tasaron en más de cuatro millones.

Según las acusaciones, Édgar no se detuvo ahí. A través de una red de empresas espejo —entre ellas Mercantil Urich, Servicios y Tecnologías Integrales New Sistem, Plásticos Vallejos y Desarrollos Descomad— habría cobrado regalías y firmado contratos irregulares con la propia BACO, ocultando la información al resto de los socios y sin repartir utilidades.

En lugar de investigar estas posibles irregularidades, la Fiscalía capitalina, dirigida por Bertha Alcalde Luján, optó por perseguir a quienes denunciaron. El juez Carlos Trujillo Rodríguez vinculó a proceso a John por presunto fraude procesal y le impuso prisión preventiva, pese a que este delito no es grave ni amerita tal medida, menos aún cuando el acusado tiene domicilio fijo y plenamente identificado. Karin, su hermana, también enfrenta una orden de aprehensión. Mientras tanto, el Fiscal de Delitos Financieros, Ulises Soteno Torres, archivó la denuncia contra Édgar.

El caso BACO ya no es un simple pleito de herederos. Es un espejo del sistema judicial. Uno que, pese al discurso de regeneración de la Cuarta Transformación, sigue atrapado en prácticas de parcialidad e impunidad. ¿Será que este tipo de casos son los que se busca evitar con la reforma judicial, cuya nueva gestión inicia en septiembre? Ya veremos.

En cuerda floja

El dirigente nacional del PRI y senador Alejandro “Alito” Moreno, está en la cuerda floja ante un posible desafuero que es estudiado por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, presidida por Hugo Eric Flores.

Si bien, a la primera solicitud presentada en 2022 por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche fue retirada, ahora el priista enfrenta un nuevo proceso para quitarle el fuero constitucional por los delitos de peculado, usurpación de funciones, abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones y facultades, y exceso en el ejercicio de funciones.

La Sección Instructora ya inició con la revisión de la nueva solicitud presentada por la Fiscalía estatal para ver si cumple con los requisitos de procedibilidad y hay elementos suficientes para que un juez pueda determinar la acción penal. De ser admitida habrá un plazo máximo de 60 días para realizar un proceso con derecho de audiencia al senador y comparecería la Fiscalía solicitante, en este lapso se determinaría si se le retira o no el fuero.

ANIPAC sesiona

En estos días que sesiona el Comité Intergubernamental de Negociación creado por la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), para desarrollar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, incluido el medio marino, la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), que preside Benjamín del Arco, se mantiene abierta a trabajar con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), que lleva Alicia Bárcena, para sumar esfuerzos y avanzar hacia un futuro más sostenible y circular.

Por cierto, del 12 al 15 de agosto, este organismo representativo del sector celebra su Convención anual donde se analizará desde el reciclaje de plásticos, el ecodiseño en la Economía Circular; descarbonizar la industria para un futuro sostenible, así como el impacto arancelario en el sector del plástico a nivel México y EE.UU., entre otros.

Arturo Rodríguez García

Twitter: @Arturo_Rdgz