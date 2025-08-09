Contradicciones e inconsistencias

La 4T ha sido un proyecto político exitoso a base de una acción pragmática: Morena ha ganado las elecciones convocando a fuerzas de diferente signo ideológico y pretendiendo establecer un frente de izquierda.

En la historia de México existen claramente tres transformaciones que implicaron movimientos revolucionarios armados y creación de nuevas constituciones; la de 1824 tuvo como ejes paradigmáticos la Independencia y el Federalismo; la de 1857, la separación entre la Iglesia y el Estado, y finalmente la de 1917, que aporta nuevas concepciones sobre la propiedad, sujetando a la que es privada al interés publico y legislando sobre derechos sociales, particularmente de los campesinos y de los obreros.

Es una revolución que transforma al México semifeudal a un concepto de capitalismo social. La narrativa de la 4T expone una Cuarta Transformación que en realidad no ha cambiado los principios fundamentales de la Constitución del 1917, y si bien se declara antineoliberal, sus resultados económicos son contradictorios.

El incremento de la riqueza de la oligarquía nacional se duplicó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador; el crecimiento económico se mantuvo abajo del 1%, aun cuando habrá que reconocer que el aumento del salaria mínimo y los programas sociales redujeron la pobreza considerablemente.

No solamente existe una contradicción ideológica, hoy el gobierno de México defiende a rajatabla el libre comercio y su tratado el T-MEC, que es la piedra angular del desarrollo capitalista. El pragmatismo de sus alianzas lo ha llevado a incorporar en sus filas a políticos sin convicciones ideológicas que se ostetan dentro de las mayorías en el Congreso.

En recientes días con motivo de las vacaciones de verano se ha develado una conducta poco ortodoxa de varios de sus principales representantes, quizá el caso más emblemático lo constituyen los viajes del hijo del expresidente Andrés Manuel López Beltrán, cuya forma lujosa de vida es inocultable y a mayor abundamiento, sus justificaciones públicas son francamente inaceptables, pues afirma que su trabajo fue extenuante y que se hospedó en hoteles de “sólo $7,500.00 pesos diarios incluido el desayuno”.

Una fuerte contradicción con la austeridad republicana que proclamaba su progenitor. La presidenta Claudia Sheinbaum se negó en la mañanera a discutir estas acciones y manifestó implacablemente que siempre será para ella la humildad un principio esencial de gobierno.

Sobre el combate al crimen organizado, se ha intentado con relativo éxito una nueva política pero aun quedan graves pendientes. No se han consignado a los principales culpables del huachicol y del fraude de Birmex; queda por aclarar el homicidio del diputado electo, Héctor Melesio Cuén, de Sinaloa, y tampoco tenemos noticias del proditorio homicidio de los cercanos colaboradores de Clara Brugada, mucho menos la fuga inexplicable del traficante chino Zhi Dong Zhang y el caso de La Barredora, es un escándalo que afecta al líder senatorial de Morena, Adán Augusto López Hernández.

En resumen, existen inconsistencias y contradicciones que le quitan brújula y destino al futuro de la nación.

POR ALFREDO RÍOS CAMARENA

CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM

PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)

VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA

MAAZ