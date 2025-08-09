Chuck Mangione: in memoriam

El pasado 22 de julio falleció el icónico fiscornista a los 84 años de edad, dejando tras de sí un legado digno de rememorar.

Nacido el 29 de noviembre de 1940 en Rochester, Nueva York, Charles Frank Mangione desde pequeño mostró interés por la música, influenciado por su entorno familiar y la rica escena musical de su ciudad natal. Junto a su hermano, el pianista Gap Mangione, comenzó a explorar el jazz hacia su adolescencia.

Más adelante, impulsado con el apoyo de Eastman School of Music, una institución reconocida por su excelencia en la formación de músicos, se integró a las filas de los Jazz Messengers, un ensamble dirigido por el reconocido baterista Art Blakey, con quienes grabó dos álbumes de estudio acompañado de su trompeta: “Buttercorn Lady” y “Get the message”.

En la década de 1960, Chuck y su hermano Gap formaron el grupo The Jazz Brothers. Esta banda se convirtió en una plataforma para que ambos hermanos mostraran su talento.

Aunque el grupo tuvo un éxito moderado, con tres grabaciones en su haber: “Hey Baby!”, “Spring Fever” y “The Mangione Brothers Sextet”, fue un trampolín para la carrera solista de Chuck. Durante este período, Mangione comenzó a experimentar con el fliscorno, un instrumento menos conocido, pero con un sonido cálido y melódico que se adaptaba perfectamente a su estilo. Su habilidad para tocar este instrumento se convirtió en una de sus principales características.

La carrera solista de Mangione despegó en la década de 1970, cuando firmó con Mercury Records. Fue en este período que lanzó algunos de los álbumes más influyentes de su carrera, incluyendo "Friends and Love" (1970) y "Land of Make Believe" (1973). Estos discos mostraban su capacidad para fusionar jazz con elementos de música clásica y pop, creando un sonido accesible pero sofisticado.

En 1977, Mangione alcanzó fama internacional con el álbum "Feels So Good". El tema principal del disco, que lleva el mismo nombre, se convirtió en un éxito instantáneo y sigue siendo una de las piezas más reconocidas del jazz contemporáneo. La melodía pegajosa y la interpretación impecable de Mangione en el fliscorno hicieron de esta canción un clásico.

A lo largo de su carrera, Chuck Mangione recibió numerosos premios y reconocimientos. Fue nominado en varias ocasiones a los premios Grammy. Uno de los más nombrados fue el que ganó en 1979 por su álbum "Children of Sanchez" que también sirvió como banda sonora para la película del mismo nombre. Mangione apareció como personaje en la serie animada "King of the Hill" donde se interpretó a sí mismo en varios episodios. Esta representación humorística ayudó a introducir su música a una nueva generación de fans y demostró su sentido del humor y humildad.

Aunque Mangione redujo en los en los últimos años su actividad musical, su influencia sigue siendo palpable. Su estilo único y su habilidad para conectar con las emociones del público lo convierten en uno de los músicos más importantes del jazz contemporáneo, con más de 30 álbumes que, hoy en día, resulta necesario revisitar para mantener vivo su legado.

Para los curiosos que quieren conocer más a fondo la trayectoria de Chuck, les recomiendo visitar el siguiente sitio: https://www.mangionemagic.com/

¡Vuela alto Chuck!

¡Hasta la próxima jazzofilos!

POR PABLO IVÁN ARGÜELLO

COLABORADOR

@antropologojazz

MAAZ