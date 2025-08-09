Bandas de viento

En el siglo XVI, banda se aplicaba a toda agrupación instrumental. En la Francia de Luis XIV, se utilizó para designar al Conjunto Real de violines, y en Inglaterra para nombrar a un grupo similar del rey Carlos. En la época moderna se da el nombre de “banda” o “banda civil” --del alemán Harmoniemusik-- a las agrupaciones constituidas por instrumentos de viento. “Cuando a tal conjunto se le agregan instrumentos de percusión adopta el nombre de banda militar”.

La palabra alemana harmonie se refiere a los instrumentos de aliento, es decir, maderas y metales. Así, cuando una agrupación orquestal incluye varios de estos instrumentos suele llamarse Philharmoniker que castellanizado significa filarmónica. Luego se empezó a diferenciar entre banda sinfónica y filarmónica en función del tipo de apoyo que recibían. Las sinfónicas eran las que dependían exclusivamente del municipio y las filarmónicas las que contaban con apoyo estatal y federal. Las filarmónicas eran consideradas de mejor calidad interpretativa. La orquesta tiene una sección de cuerdas en su estructura.

Banda de viento significa trabajo en equipo. Musicalmente es amplio y puede referirse a agrupaciones de jazz, rock, cámara o electrónica. Es por eso por lo que a banda se agregó el complemente de viento. También implica el uso de aerófonos (metales y maderas) y la cercanía de ésta con la religión católica. La música de viento, en muchas comunidades de Guanajuato, es sinónimo de religiosidad católica, pues estas agrupaciones siguen vinculadas a sus fiestas patronales, desde San Francisco de Asís hasta San Miguel Arcángel.

En 1950 la banda de viento “es un conjunto de bellos instrumentos melódicos tocando música fina”. Para 1960 la banda simplemente será una “banda de música”. En 1970 se transformará en un “grupo de filarmónicos”. Para 1980 recobra su dinamismo y se representará en la escritura pública como una “organización delicada de grandes músicos tocando los domingos por las tardes”.

No se puede hablar de un solo modelo de banda pues existen diferentes tipos de conjuntos, tanto en el número de integrantes, instrumentaciones, estilos y géneros. En Jamiltepec, Oaxaca se le llama la orquesta, entre los mixes banda filarmónica, en Zacatecas tamborazo y en Guanajuato banda de viento o banda de música. A principios del siglo XX banda se aplicó a cualquier grupo o compañía de cantantes o instrumentistas; hoy se vincula con agrupaciones donde predominan los instrumentos de viento, es decir metales y maderas.

Desde la etnomusicología, a las bandas de viento se les conceptualiza como grupo instrumental integrado por vientos (maderas y metales) y percusiones o parches. Son un fenómeno humano y mundial. Las encontramos desde Turquía, Grecia y España, hasta Chile, Colombia, Ecuador y México. Son una de las tradiciones musicales más antigua y arraigada en México; de ella se han nutrido organizaciones instrumentistas como las orquestas y el mariachi comercial o de trompeta, emanado del nacionalismo revolucionario de 1910.

Referente a su estructura orgánica-formal, estamos en condiciones de señalar que los principales instrumentos de viento-metal, de agudo a grave, son la trompeta, la trompa, el trombón y la tuba. Cada uno de ellos consta de un pabellón, un tubo metálico y una boquilla. La trompeta es el más agudo de la familia, tiene pistones que si se presionan alargan la vibración del aire y producen diferentes alturas. La sección de metales está integrada por trompetas, tubas, bajos y saxofones, la de maderas por clarinetes y las percusiones por tambora, tarolas, platillos, timbales y cencerro.

El clarinete en La bemol requinto es muy usual entre las bandas austriacas y de algunas regiones de Alemania, por ejemplo, Verdi lo utilizó en su ópera Baile de máscara. Los requintos en Mi bemol juegan un rol importante en las bandas europeas. La chirimía, instrumento que formaba parte de las primeras bandas de viento en Nueva España, allá por el siglo XVI, se complementaba de una tambora y de cuatro tambores, como mínimo.

Álvaro Ochoa Serrano en su texto Mitote, fandango y mariacheros habla de la incursión, uso y desarrollo de la tambora y el tambor en la música de mariacheros. Ni el tambor ni la tambora han sido instrumentos privativos de las bandas de viento, ambos son elementos que desde hace siglos juegan un rol importante en la gran configuración musical de las músicas tradicionales mexicanas. Esta realidad musical amplía posibilidades de estudio respecto al término “banda de viento” vinculado a la instrumentación.

En 1928 la Secretaría de Educación Pública editó Folklore y la música mexicana del guanajuatense Rubén M. Campos, donde por primera vez en el siglo XX un historiador mexicano dedica un apartado a las bandas de viento. Él, las define como bandas de música, inspirado en las agrupaciones instrumentistas de clarines y tambores, características de los cuerpos del ejército colonial español.

Las músicas de viento servían para acompañar misas solemnes en los pueblos y anunciar fiestas civiles, gallos, toros, entierros y bodas.

El término banda de viento, desde su llegada con los europeos a tierras mexicanas, evolucionó de la mano del Estado, pues históricamente se ha apoyado en ella para la realización de ceremonias cívicas. Muchos de los ejecutantes de bandas de viento se contratan con el Estado, en donde predomina el repertorio europeo occidental o clásico.

POR LUIS OMAR MONTOYA ARIAS

COLABORADOR

@LUISOMARMO1982

