A primera vista, Aniversario de la ensalada (Verbum, 2017) parece una dulce celebración de las pequeñas excentricidades del día a día: la canción que suena una y otra vez en el coche, las preguntas entre divertidas y preocupadas que a veces hacen los padres, el zumbido auricular la mañana después de un concierto. Pero bajo esa superficie se revela, con la paulatina claridad de una confidencia, el relato íntimo de una joven que está dejando de serlo. No recurre a la consabida fórmula de una novela sobre el fin de la adolescencia; se despliega, en cambio, a través de una serie inesperada de tankas, esos parientes cercanos del haiku que no sólo fijan la eternidad de un instante, sino que la desdoblan en capas sucesivas de contexto, significado y resonancia. El resultado es un libro de poesía que, sin renunciar a una encantadora levedad expresiva, traza la honda cartografía emocional de los ritos de paso hacia la vida adulta.

Publicado originalmente en 1987, se convirtió de inmediato en un fenómeno editorial. No sólo por su éxito de ventas –en Japón rozó los tres millones de ejemplares–, ni por la celebridad y los premios que le valió a su autora, Tawara Machi (Osaka, 1962), sino por representar la renovación generacional de una forma clásica. Aniversario de la ensalada supo darle voz a una sensibilidad contemporánea sin romper la estructura tradicional, introducir un registro femenino, desinhibido y “pop” en un género que había caído en relativo desuso por los excesos del lirismo grandilocuente y el minimalismo zen. Accesible sin ser trillado, coloquial pero no por eso frívolo, su lenguaje confecciona una poética de la gracia, el desparpajo, la ironía y los sinsabores que tiene la vida cuando la experiencia apenas comienza a perder el lustre de la novedad.

A pesar del intenso itinerario afectivo que va recorriendo el yo poético de Tawara Machi, sus versos nunca abandonan el plano de la cotidianidad. La trama siempre chispea en los detalles. En un paseo: «Me toma por tu mujer / la del puesto callejero. / Así que, por un rato, lo seré». En una desvelada: «Tienes tus sábados, lo sé. / Los míos se pasan / fingiendo no darme cuenta». Haciendo la compra: «Recuerdos, / como una bolsa de verduras mixtas / que no se debe descongelar». La ingenua ligereza del mundo se va impregnando poco a poco de la incómoda inteligencia del desengaño. En sus páginas hay un deslizamiento desde la efervescencia juvenil hasta el dolor de las heridas y la pérdida. Al final, sin embargo, no hay tragedia sino resignación: «Hasta que salga una carta de suerte / sigue intentándolo, / una chica aficionada al adivino».

Así, el Aniversario de la ensalada no es sólo el título de un feliz poema doméstico («Esto está buenísimo –dijiste– / y por eso el seis de julio es / nuestro aniversario de la ensalada»), es también un espejo del paso del tiempo. La juventud tarde o temprano se pierde, pero su rastro está siempre en la intensidad de aquellos gestos que, al ser nombrados, adquieren la fisonomía de un recuerdo vivo.

POR CARLOS BRAVO REGIDOR

COLABORADOR

