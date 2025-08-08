Apuesta INE por el diálogo

Busca el INE, presidido por Guadalupe Taddei, una reunión y diálogo permanente con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, para enriquecer la iniciativa que se presentará al Congreso. “Buscar a la Comisión es un ejercicio de responsabilidad institucional, no de subordinación”, sostuvo la consejera, cuya postura no será de confrontación, sino de participación e interlocución. Y, en todo momento, defenderá la autonomía del organismo.

Refuerza combate a lavado de dinero

Uno de los primeros objetivos de Omar Reyes Colmenares al frente de la UIF es cerrar la pinza al lavado de dinero. La presidenta Sheinbaum dejó claro que su nombramiento: “va a fortalecer la investigación relacionada con el financiamiento o el lavado de dinero de actividades ilícitas”, pues “es especialista en inteligencia de este tipo”.

Le salieron caros los tenis

Los ejecutivos de Adidas ya no sienten lo duro, sino lo tupido por plagiar diseños de pueblos originarios y hasta el nombre de Oaxaca. El gobernador Salomón Jara, con todo el respaldo del gobierno federal, a través de la Secretaría de Cultura, de Claudia Curiel, ya inició las acciones legales contra la empresa de artículos deportivos.

Polleros, detrás de caravanas

Ya salió el peine sobre la rara caravana migrante que partió desde Chiapas rumbo a la frontera con EU. El gobernador de la entidad, Eduardo Ramírez, recordó que la víspera de la movilización se detuvo a Luis García Villagrán, presunto pollero disfrazado de activista. Pertenece, dijo, a una célula delictiva internacional de tráfico de personas.

Reunión en el sureste

Hablando del sureste mexicano, en algún punto de esa zona el presidente de Guatemala, César Bernardo Arévalo de León, se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum la próxima semana. Todavía no definen ni la fecha ni el lugar exacto del encuentro, pero abordarán temas relacionados con migración y seguridad fronteriza.

Le quitan visa a edil pro redadas

Otro morenista se quedó sin visa de Estados Unidos. Ahora fue el presidente municipal de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim, a quien las autoridades estadounidenses le cancelaron el documento. Poco le valió el respaldo que expresó a las deportaciones de indocumentados del presidente Donald Trump.

Regalan a Galindo aumento salarial

Aprobó el cabildo de San Luis Potosí, capital, un aumento salarial de 18.5 por ciento a los trabajadores del ayuntamiento y de 10 por ciento a mandos medios y superiores. Ya se frota las manos el alcalde Enrique Galindo, pues su sueldo será de 107 mil 429 pesos mensuales. Sin contar con el 6.5 por ciento adicional en prestaciones.

MAAZ