¿Reelección presidencial indefinida?

Hablar de democracia y derechos humanos constituye un ejercicio indiscutible y necesario en cualquier esfera: la pública, la privada y desde la academia. Es una tarea de responsabilidad cívica también. No podrían existir las libertades y derechos sin la presencia del buen gobierno, en donde el Estado se limita a las prerrogativas establecidas en las normas jurídicas; esto es, la autoridad sólo hace lo que la ley le faculta. Son los límites que representan los modelos legales y que son impositivos en todos los ecosistemas. Más allá de nuestra propia voluntad, nuestra conducta se ve sometida al cumplimiento normativo que marca una ruta de lo que debe ser y que garantiza nuestra supervivencia como sociedad.

Posterior a la Segunda Guerra Mundial se propició una reflexión profunda sobre el significado de estos límites al poder de las autoridades, marcado especialmente por el concepto de la democracia y sus múltiples factores, la alternancia en los gobiernos, la participación libre e informada de la ciudadanía, la pluralidad de visiones que participan en un modelo igualitario e incluyente, la libertad de expresión, las opiniones opositoras sin censura, el respeto a las instituciones y a los poderes del Estado. Todo aquello que está alejado de las decisiones unilaterales que son impuestas a los gobernados que afectan su esfera jurídica y que atentan contra esta idea.

En esta ruta, y de manera desafortunada, nuestra historia constitucional y democrática en América tiene una influencia relevante de dictaduras y abusos de poder a partir de gobiernos que, de forma sutil, en muchos casos disfrazada de democracia, transitaron de estos principios liberales, a otros que censuran la libertad de expresión, donde el derecho a la protesta no se ejerce como tal y se advierte de forma incómoda, movimientos sociales que incitan cambios estructurales y positivos y que se vinculan con la participación y la libertad de las sociedades se ven como un peligro. La incidencia en la toma de decisiones gubernamentales a la que tienen derecho las personas y que son avaladas por cualquier modelo que se llame garantista, no son tomadas en cuenta.

Sin embargo, estas incomodidades han sido tan graves que han llevado a las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas de personas, como una forma de limitar a gobiernos y posturas opositoras y disidentes. Nada más alejando de estos ideales inspirados desde la posguerra. También es cierto que, en algunos casos, la idea del poder del pueblo y sus decisiones ha conllevado a la hipertrofia de este contenido, asumiendo posturas equivocadas.

En ese tenor, conviene precisar que en 2001 surge la Carta Democrática Interamericana, como una respuesta estructurada a estos atentados. Se trata del instrumento regional de la Organización de los Estados Americanos que establece las obligaciones —de los gobiernos— para promoverla, protegerla y garantizarla, señalando pisos mínimos que permiten la participación permanente de la ciudadanía en un modelo constitucional; la transparencia y rendición de cuentas del aparato gubernamental; el sufragio universal y secreto de las y los gobernados; la pluralidad de partidos y organizaciones políticas; la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública y en la preservación de estas reglas; la alternancia en el poder y, desde luego, la existencia de un equilibrio de poderes y de su independencia.

No obstante esta visión, siguen existiendo peligros en nuestro continente que, alentados por esta idea de poder ilimitado, reprimen a la oposición y modifican leyes, incluso constitucionales, para supervivir este poder de manera inconclusa con el paso del tiempo. Reelecciones indefinidas que perpetúan los poderes y aseguran mandatos que tienden a ser perjudiciales, pues atentan contra los principios básicos de la democracia.

La Opinión Consultiva número 28 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que analiza si la reelección indefinida es inconvencional, coincide en que la perpetuación del poder sin plazo alguno es incompatible con la Carta Democrática Interamericana y con “el ejercicio efectivo de la democracia”. Así, la reelección presidencial indefinida no puede representar un derecho humano reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni se trata de un derecho autónomo. Esta interpretación interamericana advierte que su prohibición se trata de una restricción al derecho a ser elegido, busca la salvaguardia de la democracia, fomentar el pluralismo político y evitar la perpetuación del poder en una sola persona que asoma la idea de un poder sin frenos e ilimitados amparado en la “decisión del pueblo”.

Este diagnóstico nos permite presumir que cualquier reforma constitucional o legal que invite a la perpetuación del poder no es compatible con el derecho internacional de los derechos humanos, representa el escenario menos respetuoso de la pluralidad política, pero también la confusión —poco ética— en el postulado de la soberanía que se alberga en el pueblo, sin considerar los principios planteados en las normas fundamentales que dieron origen a la idea misma de Estado.

Fabiola Martínez Ramírez

Directora del Departamento Regional de Derecho,

Tecnológico de Monterrey, Región CDMX

EEZ