Plurinominales votados. 1

En el debate sobre la representación proporcional y las listas plurinominales, es necesario atender el problema de la distancia que el electorado en general percibe entre sí y los legisladores electos por esta vía. Es pues pertinente discutir qué vínculo debe contribuir a desarrollar un sistema electoral entre quienes eligen y quienes resultan electos. La realidad de hecho es que, pese a que los legisladores plurinominales son votados al igual que los uninominales, la inmensa mayoría de los electores no saben que están sufragando en su favor, mucho menos quiénes son los postulados y quiénes finalmente acceden a las cámaras. Quienes así resultan electos se encuentran desvinculados de quienes los eligieron desde la perspectiva de estos últimos. Modificar esta condición inaceptable, sin embargo, no sólo no requiere eliminar las listas plurinominales, sino que las necesita.

Hay tres razones básicas por las que las personas no saben que en realidad sí votan por listas de representación proporcional: los candidatos plurinominales no hacen campañas, sólo los uninominales; sus nombres aparecen atrás de las boletas y pocos los leen; y las fuentes de información electoral atienden muy preferentemente las campañas. Éstas resultan de que uninominales y plurinominales se votan en una sola boleta, de forma tal que quien vota por un candidato de mayoría relativa, que aparece al frente en la boleta, automática y obligadamente vota por la lista de representación proporcional de ese mismo partido.

Pero esto no siempre fue así. En las elecciones de 1979, 1982 y 1985 las diputaciones uninominales y plurinominales se eligieron en boletas separadas. El efecto de esto era que no sólo los candidatos de representación proporcional hacían campaña, sino que la hacían en territorios amplios, y recibían votos por sí mismos en boletas distintas de las de los candidatos de mayoría relativa de los aproximadamente cien distritos que abarcaban las circunscripciones. El resultado de estas campañas diferenciadas era que los candidatos plurinominales de todos los partidos recibían, en promedio, votaciones mucho más altas que las de los ganadores de los distritos, y varias veces superiores a las de los segundos lugares de éstos, o las de los mejores perdedores uninominales de su partido.

Lograr un contacto más directo entre electores y elegidos debe incluir vínculos desarrollados por coincidencias políticas, programáticas e ideológicas en amplias regiones del territorio nacional e incluso de todo éste, que es el ámbito de encuentro de muchas corrientes de opinión y de opciones partidistas. Esa es la debida función de los candidatos en las listas plurinominales, que sería totalmente clara si fueran nuevamente votados en su propia boleta. Así, figuras con amplio reconocimiento regional o nacional de las distintas opciones partidistas competirían entre sí por grandes números de simpatizantes que no se encuentran concentrados en los muy reducidos límites del territorio de un distrito electoral. Personalidades políticas, partidistas, académicas o ideológicas que en un territorio amplio pueden atraer cientos de miles y hasta millones de votos, cosa que en ese mismo territorio no podrían lograr la gran mayoría de los contendientes distritales; pero que, a su vez, limitados a ese pequeño territorio, quizá no podrían lograr las decenas de miles de votos de los triunfadores uninominales.

Se trata de lograr que el vínculo del voto se construya de manera clara para el elector, entre sí y la persona que elige, y eso se debe obtener a distintos niveles. Sí, esto se logra con los consensos amplios en los pequeños territorios distritales, con los candidatos de mayoría relativa; pero de manera mucho más importante para el desarrollo coherente de proyectos nacionales, esto se debe lograr, como se lograba en el pasado, con proyectos y candidatos puestos a competir por el voto de millones de personas en amplias regiones del país, a través las listas plurinominales votadas por sí mismas. El consenso en torno a las necesidades locales no debe eliminar el debate de los grandes proyectos de Nación y de sus figuras más representativas y con mayor capacidad de alcanzar electoralmente a ciudadanos de amplias regiones de México.

Con candidaturas plurinominales votadas en su propia boleta se lograría tener la presencia en el Congreso de dirigentes con fuerte arraigo territorial junto a dirigentes de amplio consenso supraestatal y nacional, en ambos casos avalados por las urnas.

La reforma legal para lograr esto ni siquiera pasa por una reforma constitucional, basta con cambiar la ley para que candidatos de mayoría relativa y de representación proporcional sean votados en dos boletas distintas. Y así, cada quien sus campañas, sus niveles de consenso y sus propios votos.

POR UUC-KIB ESPADAS ANCONA

COLABORADOR

MAAZ