México tendrá su propia IA con NVIDIA apoyándolo: ¿La nueva era del desarrollo tecnológico empieza?

La noticia de que México desarrollará su propio modelo lingüístico de inteligencia artificial (IA) con respaldo tecnológico del gigante en programación y desarrollo de software estadounidense NVIDIA, representa un punto de inflexión en el panorama tecnológico nacional y latinoamericano. Pero, ¿esto significa que este país se encuentra ante el amanecer de una nueva era en el desarrollo tecnológico regional? La respuesta, desde la perspectiva de la inteligencia artificial y la geopolítica, merece una reflexión profunda y sustentada en datos duros.

El lanzamiento de la iniciativa “MÉXICO IA+ Inversión Acelerada”, anunciada en los últimos días por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, coloca a México en el epicentro de la conversación tecnológica a nivel mundial. La propuesta de un modelo de lenguaje basado en IA que incorpore rasgos culturales nacionales e incluya lenguas indígenas como náhuatl, mixteco y zapoteco, representa, no solo un avance técnico, sino un acto de soberanía digital y cultural único en su tipo para un país como México.

No es casualidad que NVIDIA, una de las empresas líderes globales en hardware y software de IA en todo el mundo, respalde técnicamente este esfuerzo. Su participación, aunque no contemple inversiones directas en infraestructura, fortalece la capacitación de talento y el desarrollo técnico de los profesionales mexicanos y, por supuesto, de la infraestructura estratégica nacional, componentes esenciales para edificar un ecosistema mexicano de IA competitivo a nivel global.

El proyecto de México se enmarca en una tendencia global donde la soberanía tecnológica se convierte en un activo estratégico para la mayor parte de los países en vías de desarrollo en el planeta. Países como China (con su modelo ERNIE de Baidu y WuDao de BAAI), Rusia (con Sberbank AI), Francia (con CamemBERT y BLOOM), y Emiratos Árabes Unidos (con Falcon LLM), ya cuentan con modelos propios de lenguaje de IA. Mientras tanto, Estados Unidos mantiene la supremacía con GPT de OpenAI, Llama de Meta y Claude de Anthropic. Brasil, en América Latina, avanza con iniciativas locales, pero es México el que ahora toma la delantera al diseñar un modelo adaptado a su diversidad lingüística y peculiaridades locales una decisión que de concretarse posicionara a la economía mexicana a la vanguardia en aras de los cambios en las cadenas productivas que el mundo esta realizando.

Por esta razón, la integración de México a la iniciativa Latam-GPT, impulsada junto a Chile y NVIDIA, refleja la importancia estratégica de crear soluciones regionales que respondan a la pluralidad idiomática y cultural de América Latina, una región históricamente rezagada en el acceso y desarrollo de tecnologías disruptivas.

Pero para que este fenómeno se convierta en una realidad, es importante comprender que el desarrollo de modelos de IA de escala nacional exige una infraestructura robusta, en especial en lo que se refiere a la construcción de centros de datos de alta capacidad.

Según la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC), la proyección es que en México se construirán más de 70 nuevos centros de datos gracias al auge de la IA, de acuerdo con información dada a conocer este año en medios nacionales como El Economista. Al respecto el Consejo Coordinador Empresarial estima que la inversión requerida para infraestructura de estos centros superará los 9 mil 200 millones de dólares, con un impacto económico indirecto de hasta 27 mil millones de dólares.

Por lo que, si ponemos estos datos en perspectiva regional y mundial, la brecha es notoria. Un informe de Statista ofrecido en el año 2004 señala que América Latina contaba, hasta inicios de este año, con alrededor de 200 centros de datos de gran escala, siendo Brasil y México los líderes regionales. Mientras a nivel global, Estados Unidos encabeza la lista con más de dos mil 700 centros de datos, seguido de Alemania (487), Reino Unido (456), China (443) y Canadá (328).

Esta información ejemplifica el tamaño del reto monumental que enfrenta la región: mientras que Estados Unidos y China ya construyen los cimientos de una economía basada en IA, América Latina apenas comienza a cerrar la brecha de infraestructura.

Tener un modelo de lenguaje propio significa más que innovación. Implica controlar los flujos de información, proteger la identidad nacional y definir los parámetros éticos de la tecnología que utilizan y a la que tienen acceso los ciudadanos. Actualmente, de acuerdo con un análisis de Stanford’s Center for Research on Foundation Models realizado en el año 2023:

Estados Unidos cuenta con más de 30 modelos fundacionales desarrollados localmente. Le sigue China quién ha liberado más de 14 modelos propios de IA lingüística. En tanto que en Europa, Francia y Alemania lideran iniciativas públicas y privadas y en lo que se refiere al continente americano, solo Brasil y ahora México, quienes encabezan propuestas de modelos de lenguaje adaptados a su contexto.

La decisión de México de invertir en IA con apoyo de NVIDIA y su apuesta por la soberanía tecnológica podrían marcar el inicio de una nueva era en el desarrollo científico regional. Sin embargo, el éxito dependerá de la capacidad de articular inversión, talento y visión estratégica para que la IA no sea solo una herramienta, sino un motor de transformación social y económica en beneficio de la disminución de las brechas económicas y sociales que prevalecen actualmente en el país. Este es el mayor reto que México podría tener delante de sí para las siguientes décadas que estén por venir, ya que, de concretarse de manera positiva, seguramente estaría fincando su posicionamiento hacia la integración en el top-ten de las mayores economías en el mundo.

Es evidente que México tiene la oportunidad de ser un protagonista en el tablero global de la inteligencia artificial, si logra consolidar su propio modelo lingüístico y cerrar la brecha de infraestructura que actualmente debe de atender. De concluir con esta misión, no solo estará construyendo tecnología: estará definiendo el futuro de su sociedad y de América Latina.

POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES

PRESIDENTE DEL INAP

@DRLMMA56

EEZ