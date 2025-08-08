José Manuel Alegría Terrón, “in memoriam”

En una banca de madera que está a la entrada del patio central del Museo José Luis Cuevas un hombre de casi setenta años descansa mientras su mirada observa la enorme escultura la Giganta; la ha visto infinidad de veces, pero su estatura y construcción no lo deja de sorprender, es la obra emblemática de este recinto, y él, junto al “enfant terrible”, quien lo respetaba y quería, más su equipo de trabajo fueron los responsables de colocarla al igual que el resto de piezas que constituyen el legado que Cuevas cedió a este Museo.

Era lunes y el cielo de aquella tarde se cubría de nubes grises, durante el día trabajó con su amigo Salvador Vázquez Araujo y ambos se sintieron satisfechos; el espacio que cerraba por ser lunes estaba vacío, quizá solo los guardias y algún custodio que estaba en otro sitio.

José Manuel Alegría Terrón nació a mediados de la década de los cincuenta, su vida se desarrolló a la par de las instituciones culturales y museísticas en México en una época de grandes exposiciones, bienales, pabellones y eventos internacionales. Y si bien su deseo profesional estaba enfocado a otras disciplinas, la vida le tenía deparada otra misión. En algún momento conoció las bodegas de arte del INBA, y con su siempre voluntad de ayudar se fue implicando en ese mundo que significa el manejo, resguardo y montaje de obras de arte. Al reconocer esta pasión decidió dedicarse a ello.

La fortuna lo llevó a aprender de un hombre que elevó el nivel y fortaleció un trabajo que no siempre es reconocido en su justa dimensión: Fernando Gamboa y la museografía en México.

Créditos: (Especial)

Esta disciplina hoy es una especialidad que pocos saben desarrollar con diligencia y acierto. Miguel Salas Anzures, Jesús Talavera, Jorge Guadarrama y Rosendo González fueron un linaje de museógrafos que hicieron escuela, todos ellos trabajaron con Gamboa, y Alegría Terrón no fue la excepción.

A finales de la década de los ochenta es llamado por Salvador Vázquez Araujo para colaborar en un proyecto que daría nacimiento al Museo José Luis Cuevas. Esta tarea lo hizo muy cercano al dibujante irreverente, y con Salvador dio cauce para que en 1992 se abrieran las puertas de este museo. Esos vínculos lo convirtieron en uno de los mayores especialistas en la obra de Cuevas.

José Manuel colaboró como museógrafo, custodio y curador de cientos de exposiciones a lo largo de poco más de tres décadas, su entrega siempre fue total, su compromiso mayúsculo, de un temperamento humilde, de sonrisas breves, generoso en su trabajo y con una gran dedicación, José Manuel consagró toda una vida a dignificar y profesionalizar la museografía en nuestro país.

La tarde del pasado lunes cuatro de agosto mientras hablaba por teléfono en aquella banca sintió un dolor en el pecho, unos latidos irregulares se acumularon en minutos, el oxígeno en su cuerpo disminuyó y sin lograr decir una palabra cayó de espaldas sobre el césped, un infarto agudo al miocardio le arrebataba la vida, nadie se percató del suceso, el querido amigo José Manuel cerraba sus ojos para siempre en un acto simbólico en el lugar al que dedicó sus empeños y pasión, su saber y su experiencia.

Larga vida a un gran hombre, a un museógrafo que aportó e hizo de la museografía una profesión que sigue esperando su justo reconocimiento y valor.

POR FRANCISCO MORENO

