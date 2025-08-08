Huachicol morenista

En EU sí hay investigaciones por nexos entre políticos mexicanos y criminales, aunque la frontera que los divide ya se ha borrado en no pocos casos. No solo es lo que los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán han dicho, lo que les ha valido un acuerdo con las autoridades norteamericanas. Tampoco es el pacto que se construye entre fiscales estadounidenses con ‘El Mayo’ Zambada, ‘El Viceroy’ y Rafael Caro Quintero, que les ha llevado ya a librar la pena de muerte.

Hay un caso eje, documentado, que involucra una millonaria red de huachicol. En esa trama estarían involucrados, entre otros, Sergio Carmona, el ‘rey del huachicol’ (asesinado en noviembre de 2021 en Nuevo León, al poco tiempo de que comenzara una investigación agencias e instituciones de Estados Unidos); el senador tamaulipeco de Morena, José Ramón Gómez Leal; el actual coordinador morenista en el Senado, Adán Augusto López, y hasta Andy López Beltrán, hijo de AMLO.

Los principales indicios surgieron a partir de los teléfonos del propio Carmona, donde habrían sido localizadas videos, fotografías y conversaciones que resultaron reveladoras del contubernio inocultable. Ahora, con millones de litros de combustible robado asegurado por el gobierno federal, las complicidades van quedando expuestas. El asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reyna, en Reynosa, es otra pieza del mismo rompecabezas.

Hace unos días, el periodista Héctor de Mauleón publicó una de varias conversaciones que están en manos de autoridades estadounidenses. Uno de los chats es revelador, pues el ‘rey del huachicol’ habla con soltura con el senador Gómez Leal (JR).

Carmona: ¿Cómo estás?

JR: Gracias muy bien compadre a la orden. Aquí en reunión.

Carmona: Qué hay que hacer.

JR: Todo bien. Aquí saludando. Voy al DF. ¿Andarás por allá?

Carmona: El jueves llego por allá. Si Dios quiere.

(…)

Carmona: Compadre. Es el nuevo (teléfono). Todo por aquí.

Carmona: Compadre. Ando en carretera. Con mala señal. Cuando puedas háblame. Márcame. Ya me habló aquel.

JR: Cómo andas. Aterrizando.

Carmona: Igual. Aquí llegando al depa. Llegando al depa me reporto.

(…)

JR: Importante si te es posible la reunión de moros (Morena).

Carmona: Sí al 100. Le hablaran ayer o hoy. Para el tema. Directamente el amigo le va a hablar.

JR: Va. Para que reciba a los amigos.

(…)

JR: Bienes (sic) al humo? (la CDMX)

Carmona: Negativo. Bajo a Culiacán ahorita.

JR: Va. Suerte por allá. ¿Horacio va contigo? (Horacio García Rojas, operador de Carmona y subsecretario en el gobierno de Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas)

Carmona: Sí. Qué ordenas.

(…)

Carmona: Ojalá y puedan hacer llegar las cosas (el dinero) del humo. Como platicamos.

JR: Sí.

Carmona: Porque yo quedé que ayer o hoy a más tardar compadre.

JR: Lo puedes poner tú. Por lo pronto. Yo me encargo que lo tengas. Mañana más tardar.

Carmona: Va.

JR: Compadre. De casualidad tienes un papalote (un avión) en Toluca?

Carmona: Sí. Todo a este (teléfono) compadre ya al americano no.

(…)

JR: Es importante que jalen a los 1. El gordo sigue presionando. Importante que el Sr. ayude. El tema sí es urgente. Si el señor no actúa estamos en riesgo en el pueblo. Están usando un nombre que trae rango y no sabemos quién es.

Carmona: Si ok. Deja hablo. El ronco allí anda en el pueblo. Desde las 4.

JR: Deja le mando mensaje.

No es la única, pero sí es una de las conversaciones más reveladoras. Una plática ocurrida 20 días antes de la ejecución de Carmona. Las piezas del rompecabezas siguen uniéndose en EU.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

COLABORADOR

@MLOPEZSANMARTIN

MAAZ