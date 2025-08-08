“Europa frente al invierno demográfico”

Europa vive una contracción demográfica sin precedentes: cada vez nacen menos niños. Francia, que durante años ha sido referente europeo en natalidad, registrará este año, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, más muertes que nacimientos. Este fenómeno se conoce como saldo vegetativo negativo. En 2024, el índice de fecundidad en la UE fue de 1.42 hijos por mujer.

La lista de razones para no tener hijos sigue creciendo y cada una desempeña un papel difícil de cuantificar: el cuestionamiento de la universalidad de las políticas basadas en incentivos, la falta de guarderías suficientes, la crisis de vivienda que afecta especialmente a los hogares jóvenes, las decisiones personales y la ansiedad ante la catástrofe climática. Una sucesión de shocks económicos, sanitarios y geopolíticos ha creado un clima de incertidumbre poco propicio para el deseo de tener hijos.

Las consecuencias ya se hacen visibles: menos trabajadores sostienen a más jubilados, presionando pensiones y sanidad. Eurostat pronostica una disminución de la población de la UE para 2100, con una caída estimada de 6% en comparación con 2022. Esto significa que la población de la UE podría reducirse en unos 27,3 millones de personas para finales del siglo.

Según un informe reciente de la consultora McKinsey citado por el Financial Times, países como Alemania deberán duplicar el crecimiento de su productividad en las próximas décadas para mantener los niveles de vida que se alcanzaron en los años noventa.

Algunos gobiernos han encontrado fórmulas para frenar la caída. Francia combina subsidios universales, deducciones fiscales y guarderías asequibles, manteniéndose líder en Europa. Suecia y Noruega ofrecen hasta 480 días de permiso parental remunerado, con parte obligatoria para el padre, y cobertura total en cuidado infantil desde el primer año. En Hungría las madres con un hijo están exentas del impuesto sobre la renta hasta los 30 años, mientras que aquellas con dos o más hijos no pagarán este impuesto durante toda su vida.

La efectividad de estas medidas a largo plazo dependerá de factores como la estabilidad económica, el acceso a servicios de salud reproductiva y el apoyo continuo a las familias jóvenes. No obstante, la OCDE insiste en que hace falta un ecosistema que garantice el empleo estable y un cambio cultural que no penalice la crianza.

La inmigración puede compensar parte del déficit poblacional, pero exige políticas de integración ambiciosas para evitar fracturas sociales, ya que las nuevas generaciones enfrentarán menor crecimiento económico y mayores costos por jubilaciones. El dilema es claro, Europa debe actuar para evitar un Estado de bienestar en jaque o llegar a un suicidio demográfico. Lo que está en juego no es solo cuántos europeos habrá mañana, sino qué Europa sobrevivirá.

POR MÓNICA LABORDA

Doctora en Relaciones Internacionales e Integracio´n Europea. Asociada COMEXI. Miembro AMEI y de la Red Europei´stas en Me´xico

