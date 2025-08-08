Mientras sus dirigentes predican la “austeridad republicana” para sus militantes, aunque varios de ellos presuman viajes al extranjero y una lujosa vida, en los últimos 10 años, entre financiamiento federal y financiamiento local, Morena ha recibido cerca de 30 mil millones de pesos, lo que lo hace el partido más caro del mundo.

En 2016 recibió más de 650 millones de pesos, cifra anual que fue aumentando hasta llegar a los más de 4 mil 500 millones de pesos en 2025. Nada mal para un partido que critica “el lujo y la ostentación” con que vivía la clase política de antaño.

Se puede argumentar que ese es el costo de operación de la organización política nacional, incluyendo sueldos de sus dirigentes y funcionarios. Pero sin duda, la elevada cantidad contrasta con las afirmaciones y críticas al estilo de vida de los de antes, muchos de los cuales, por cierto, ya forman parte del partido en el poder.

Le viene a la medida el dicho de “candil de la calle, oscuridad en la casa”.

Ni quien se acuerde del ofrecimiento de Mario Delgado, cuando siendo aspirante a dirigente nacional de Morena, ofreció donar el 50% de las prerrogativas para comprar vacunas contra el Covid, o ya en la presidencia del partido ofreció también donar parte de las prerrogativas oficiales para los damnificados del huracán Otis, en Guerrero. Nada de eso ocurrió.

Lo que sí ha pasado es que mes a mes, Morena recibe financiamiento para sus actividades proselitistas, el más alto del país.

Mientras tanto, sus dirigentes y los funcionarios emanados de Morena se dan la vida de lujo viajando a destinos extranjeros, con todos los gastos pagados. Total, qué tanto es tantito en la incongruencia del bienestar.

Ante el evidente despilfarro, surgen voces como la del senador Gerardo Fernández Noroña, quien ahora defiende esos viajes argumentando que es dinero propio y con ese dinero pueden hacer lo que quieran.

Lo malo es que los ahora viajeros frecuentes, empezando por Fernández Noroña, se llenaban la boca de críticas contra los funcionarios de anteriores gobiernos que se atrevían a realizar viajes fuera del país.

¿O acaso estamos hablando de dos pesas y dos medidas en esta era de la Cuarta Transformación Viajera?

Desde luego, todo quien trabaja tiene el justo derecho a vacaciones. Y a viajar, si tiene con qué y cómo. Pero lo que no se vale es la incongruencia de un movimiento que ha crecido en buena parte gracias a las críticas al lujo y a la ostentación.

Hablando de críticas, ¿qué tal la moda actual en Morena de censurar a las personas que se atreven a levantar la voz o a expresarse en redes sociales para criticar actitudes incongruentes, o actitudes y actos antidemocráticos?

Lo veíamos venir, y está ocurriendo ya: el régimen no resiste la crítica, y menos aún si es contra el comportamiento antidemocrático o el enriquecimiento sospechoso de quienes hoy viven en la embriaguez del poder.

POR IVONNE ORTEGA

@IvonneOP

Coordinadora de MC en la Cámara de Diputados

EEZ