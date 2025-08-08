De comer con el TLC a macro prevenir con la 4T

El sociólogo estadounidense Talcott Parsons (1902-1979), en su obra El Sistema Social dijo que “la enfermedad se define, pues, en parte biológicamente y en parte socialmente”. Los problemas públicos no ocurren de forma automática, se estructuran socialmente. Alyshia Gálvez (antropóloga médica y cultural) en su libro Comer con el TLC. Comercio, políticas alimentarias y la destrucción de México observó que “no hay duda de que el TLCAN inició un proceso de transformación económica y política, pero tampoco la hay de que ello tuvo consecuencias inesperadas para la salud del pueblo mexicano. Es como si en las negociaciones del acuerdo comercial los cuerpos de los mexicanos estuvieran en venta como cualquier bien comercializable”.

Entre los retos en salud se encuentran las enfermedades no transmisibles, tales como el cáncer, diabetes e hipertensión. David Kershenobich y Salomón Chertorivski indicaron en su libro Políticas de salud para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles en México que “la obesidad, el estilo de vida y el envejecimiento conforman los tres factores de riesgo de comorbilidad más relevantes para las enfermedades crónicas no transmisibles. Por ello, es crucial entender a fondo estos tres fenómenos”. En la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum del 4 de agosto, se dio a conocer el avance de los primeros 67 días de intervención del Primer ejercicio de macro prevención en salud de los adultos del futuro mediante la estrategia ‘Vive Saludable, Vive Feliz’ del 12 marzo al 11 julio: 27,409 escuelas primarias visitadas de todo el país, 3 millones 940 mil 602 niñas y niños valorados sobre peso, talla, salud bucal y salud visual”.

¿Cuáles son los datos? “1 de cada 2 niños con peso fuera de rango: peso bajo 13.5%, obesidad 18.3%, sobrepeso 18.5% y peso normal 49.7%. Los niños presentan más problemas de peso que las niñas. Con obesidad y sobrepeso hay 781 mil 745 niños y 666 mil 304 niñas. La medición también fue por grado escolar en sobrepeso y obesidad: 1º 33%, 2º 38%, 3º 42%, 4º 45%, 5º 46% y 6º 45%. Los estados con más niños con sobrepeso y obesidad son: Campeche 56%, Quintana Roo 52%, Yucatán 51%, Tabasco 48%, Ciudad de México 47% y Baja California Sur 47%”.

¿Qué está haciendo la 4T? En 2019 se modificó la NOM-51 “Etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados”, dando como resultado el etiquetado octagonal (sellos de advertencia) para evitar el consumo excesivo en calorías, azúcares, sodio, grasas saturadas y grasas trans. La estrategia que implementó la Presidenta pata sacar la comida chatarra, las bebidas azucaradas, de los centros escolares a partir de marzo de 2025 como parte del programa “Vive Saludable, Vive Feliz”.

Se suma ahora la macro prevención en salud que reconoce que “hubo esfuerzos estatales de tamizaje, sobre todo, de peso y talla, pero nunca se había hecho un esfuerzo a nivel nacional de todas las escuelas primarias públicas. Lo que se hacía para medir y saber el estado de salud de las niñas y de los niños era a través de encuestas, la ENSANUT, sobre todo, no había un registro nominal, niña por niña y niño por niño”. Al iniciar su mandato la Presidenta fue consciente que la orientación de su gobierno consistiría en identificar las causas de los problemas públicos, así como su resolución.

POR DIANA LÓPEZ ZURITA

COLABORADORA

MAAZ