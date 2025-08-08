LOS BUENOS

Mariana Yáñez García y Brandon Pascual Marceli, jóvenes egresados de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, lograron el cuarto lugar en el Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español, tras enfrentarse contra 160 equipos.

EL MALO

Elementos de la Fiscalía del Estado de México lograron la detención de Carlos ‘N’, Ana Lilia ‘N’ y Lilia ‘N’, quienes están involucrados en el asesinato de Fernando, de cinco años, al que le habrían arrebatado la vida debido a una deuda

EL FEO

Capturan a Manuel Emilio Hoyos, exdirector de la jefatura de Policía Municipal de Hermosillo; presuntamente levantaba personas de la calle y las trasladaba contra su voluntad a otros municipios para desalojarlos y abandonarlos a su suerte.

