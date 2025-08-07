¿Y México, qué?

La reciente imposición de aranceles de 15% por parte de Estados Unidos a productos japoneses, acompañada de la promesa nipona de invertir 550 mil millones de dólares en territorio estadounidense, marca un giro paradigmático en la relación bilateral entre dos de las economías más importantes del planeta.

Lejos de interpretarse como un conflicto comercial, este episodio evidencia un nuevo tipo de entendimiento geoeconómico entre grandes potencias: uno en el que los aranceles no son solo medidas punitivas, sino instrumentos de negociación y realineamiento estratégico.

Y la pregunta es: ¿qué implicaciones tiene esto para México? ¿Estamos entendiendo los nuevos códigos del comercio internacional o seguimos aferrados a una visión inercial del libre mercado?

Otros países también han tenido que redefinir sus estrategias frente a esta nueva lógica comercial.

Corea del Sur, por ejemplo, ha optado por profundizar su cooperación estratégica con Estados Unidos en sectores como los microchips y los vehículos eléctricos, anunciando inversiones multimillonarias de empresas como Samsung, Hyundai y LG en suelo estadounidense.

Esto responde no solo a presiones arancelarias, sino también al afán de mantener acceso preferencial al mayor mercado del mundo. A diferencia de Japón, la respuesta coreana ha sido más proactiva y tecnológicamente ambiciosa, aprovechando su fortaleza industrial.

China ha tomado una ruta distinta y más confrontativa. Aunque ha respondido con algunas concesiones en momentos clave, como la compra de productos agrícolas o ciertos acuerdos en propiedad intelectual durante la guerra comercial iniciada en 2018, su estrategia ha sido más defensiva y basada en la autosuficiencia tecnológica.

El desacoplamiento progresivo entre ambas potencias ha generado tensiones estructurales que se reflejan en restricciones mutuas, controles de exportación y aranceles cruzados. Estados Unidos ha impuesto medidas arancelarias y regulatorias sobre productos tecnológicos chinos, especialmente en sectores sensibles como telecomunicaciones (Huawei) y semiconductores.

La amenaza arancelaria ya no es una posibilidad abstracta. México ya enfrenta aranceles activos en sectores como el acero, el aluminio y ciertos componentes automotrices, impuestos bajo el argumento de proteger la seguridad nacional de Estados Unidos.

A esto se suma que, recientemente, el equipo de campaña de Trump anunció una extensión de 90 días para evaluar la imposición de nuevos aranceles adicionales a productos mexicanos, con base en preocupaciones sobre migración, desequilibrios comerciales y regulaciones ambientales y laborales.

Esta prórroga no representa una exoneración, sino una advertencia directa: México está bajo presión y en la mira de una posible escalada comercial si no redefine su posición.

México está ante una oportunidad histórica de reposicionarse como socio indispensable de Estados Unidos en esta nueva etapa.

Pero para lograrlo, necesita visión de Estado, una estrategia industrial de largo plazo y una diplomacia económica que deje de administrar inercias y comience a construir futuro.

No basta con estar cerca geográficamente. Hay que estar cerca estratégicamente. Y para eso, se necesita mucho más que buenas intenciones o discursos coyunturales. Japón ya lo entendió. Corea del Sur lo practica desde hace décadas. China resiste con un modelo propio, al igual que Brasil. México tiene 90 días para reaccionar.

POR ADOLFO LABORDE

COLABORADOR

@ADOLFOLABORDE71

MAAZ