XEBJ - La voz de Victoria

l 26 de agosto de 1939 recibiría su concesión la primera estación de radio en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y el 3 de septiembre de ese mismo año sería cuando se pondría al aire la XEBJ (XE Benito Juárez), que transmitiría por la frecuencia 1450 de amplitud modula da, convirtiéndose en una de las estaciones más escuchadas en el noreste del país.

XEBJ transmitía con 100 watts de potencia desde una instalación en el Campo Turista Victoria, posteriormente cambiaría a la frecuencia 970 kHz, aumentando su potencia a los 1000 watts.

El señor Fernando Elizalde Ramos, quien anteriormente había colaborado en la mítica estación XEW en la Ciudad de México, sería el creador de esta radiodifusora que apoyaría a detonar el comercio y la comunicación en aquella zona.

En el evento inaugural, la primera difusión se realizaría desde la escuela secundaria normal y preparatoria en donde participa ría el entonces gobernador, Marte Rodolfo Gómez Segura, así como distinguidos invitados de la sociedad tamaulipeca y artistas conocidos como la Orquesta de Rudy Valera entre otros conjuntos musicales que amenizaron el festejo después del mensaje del gobernador.

En sus inicios sería conocida como “La Voz de Victoria”, y también por algunos como “La Popular”, en donde importantes locutores se formarían dentro de la emiso ra. Recordamos a Arturo Becerra, Rogelio Terán, Manuel Muñoz, José Cáceres, Pedro Ranchero Aguilar, Basilio Manzur, Pedro Alfonso Núñez. Recordamos también a algunos de los ejecutivos que participaron en la estación como Olga Castro, Josefina Aven daño, José Puente, por mencionar algunos.

Se conoce que, a principio de la década de los 40, el famoso cantante y compositor mexicano Pedro Infante visitaría Ciudad Victoria y pasaría por la emisora BJ para dedicar a los radioescuchas una serie de canciones populares del momento.

A mediados de la década, el empresa rio Clemente Serna Martínez, propietario de “Radio Programas de México”, apoyó técnicamente a Fernando Elizalde para la mejora de señal y cobertura de la difusora, convirtiéndola en una de las mas potentes de la región.

Uno de los controles remoto que realizaría la radiodifusora sería la transmisión de una conferencia nacional de hombres de negocios de la República mexicana, impartida por la Cámara Nacional de Comercio, que resultaría ser muy relevante en aquella época para los empresarios locales, principalmente dedi cados a la agricultura, la manufactura y el comercio en general, así como empresarios nacionales de todo el país.

XEBJ estaba afiliada a la famosa “Cadena Azul” de la XEW, así como a la norteamericana NBC, lo cual le permitiría transmitir gran des contenidos, importantes radionovelas y diversos eventos deportivos en exclusiva para esa región.

En la década de los años 60, la empresa “Radio Televisora de Ciudad Victoria” compraría la XEBJ y en los próximos años construiría la empresa que hoy en día conocemos como “Organización Radiofónica Tamaulipeca” (ORT), fundada por el empresario y político mexicano Enrique Cárdenas González, quien fungiría como su presidente.

Cárdenas González sería alcalde de Ciudad Victoria de 1969-1971, subsecretario de la Secretaría de Hacienda, gobernador de Ta maulipas en el periodo de 1975-1981, así como senador de la República en dos ocasiones.

Adicionalmente a ser propietario de ORT, destaca entre sus empresas el Diario de Ciudad Victoria, así como empresas agrícolas, ganaderas y de gas e hidrocarburos.

Tras la muerte de Don Enrique Cárdenas, su hijo Enrique Cárdenas del Avellano es actualmente el Director general de ORT, mismo que también se ha desempeñado como empresario y político, siendo diputado, exalcalde de Cd.Victoria entre otros cargos públicos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El 22 de diciembre de 2011, las estaciones de ORT, incluida XEBJ, recibieron autorización para migrar a FM. XHBJ-FM 107.1 salió al aire al año siguiente, pero tendría que migrar a la frecuencia 94.5 MHz en 2017 tras la renovación de su concesión.

Actualmente, la emisora continúa transmitiendo bajo la frecuencia 94.5 FM el con tenido de la marca “EXA FM”, propiedad del Grupo MVS de la familia Vargas, llevando la mejor música pop a los radioescuchas de la capital tamaulipeca.

La empresa radiofónica ORT, también cuenta con di versas estaciones en el estado de Tamaulipas que tienen mu cho impacto entre escuchas y anunciantes; tal es el caso de “La Cotorra XHVIR - 101.7 FM”, “La Más Prendida XHHP - 97.5 FM”, “La Super Buena XHXO - 95.7 FM”, “La Jefa XHEMY - 98.7 FM”, “Bonita XHECM - 91.1 FM”, “La V de Victoria XHRPV - 104.1 FM”, “La Chavela XHYP - 93.9 FM”, “EXA (Victoria) XHBJ -94.5 FM”, “EXA (CD. Mante) XHRLM - 91.9 FM” y “Radio Fórmula XHGW - 99.3 FM”.

ORT y ORT Noticias, bajo el eslogan de “Unimos al Mundo por Medio de la Radio”, forman parte de un grupo de medios que ha marcado el pulso informativo, cultural y social de Tamaulipas. Desde su fundación XEBJ ha sido pionera en conectar a las familias tamaulipecas con contenidos de calidad, siempre comprometida con la verdad, la identidad local y la innovación.

