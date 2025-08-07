Un micrófono para “la vida buena”

Crecer no debería ser un acto de resistencia, pero lo es para los millones de niñas, niños y adolescentes que viven atrapados entre la desigualdad, la violencia, el abandono institucional y los silencios cómplices de una sociedad que los ignora… hasta que empuñan un arma, o un micrófono.

Uno de ellos es Miranda, mejor conocido como Tacita de Fierro, un joven que a los seis años vio cómo el crimen organizado asesinaba a su hermano. A los doce ya era un sicario. Pasó por orfanatos clandestinos, fue mula del narco, vivió en la calle. Mató. Pero también sobrevivió. Y hoy, a los 24 años, intenta caminar hacia lo que él llama “la vida buena”. Su historia, narrada en el podcast Los hijos del narco, es un retrato brutal de lo que ocurre cuando los derechos de la infancia no son más que letra muerta.

Lamentablemente la historia de Miranda no es una excepción: datos de la organización Reinserta, revelan que más de 30 mil menores de edad son reclutados cada año por el crimen organizado en México. Personas menores de 18 años convertidas en parte de un sistema que los entrena para matar, extorsionar o traficar, muchas veces bajo la amenaza de muerte o como única vía de supervivencia.

El Balance Anual 2024 de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), que fue presentado a inicios de este año, reporta un incremento del 6.5% en homicidios infantiles, con 2 mil 243 víctimas de entre 0 y 17 años (456 mujeres y mil 787 hombres) sólo entre enero y noviembre de 2024. Además, los feminicidios de niñas y adolescentes llegaron a 73 casos, superando los 68 del año anterior.

A esto se suman cifras igual de alarmantes: mil 139% de aumento en violencia sexual contra menores en los últimos 13 años; 42.3% de la niñez mexicana sin acceso a servicios de salud y dos de cada diez, sufren inseguridad alimentaria.

En medio de este panorama sombrío, habrá que reconocer la permanencia del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), que estuvo a punto de desaparecer en el sexenio pasado. En un momento en que la austeridad amenazaba con desmantelar políticas clave para la niñez, la presión de organizaciones civiles, activistas y muchos de quienes fuimos legisladores, logró detener lo que habría sido un retroceso catastrófico.

SIPINNA representa una estructura institucional mínima para coordinar y vigilar políticas públicas con enfoque de derechos de infancia. Su mantenimiento es una victoria en un país donde cada centímetro ganado para las infancias se ha tenido que conquistar a pulso.

Los derechos de la niñez y la adolescencia no son un tema accesorio. La violencia que viven no es accidental, es estructural, sostenida por la discriminación, el racismo, la pobreza y la falta de oportunidades. Niñas indígenas, adolescentes afrodescendientes, menores con discapacidad o en situación de migración son los más vulnerables a ser olvidados… o captados por el crimen.

El llamado de REDIM es claro: priorizar a la niñez en las políticas públicas. Esto no puede esperar. Necesitamos presupuestos con enfoque de derechos, programas de salud y educación integrales, atención psicosocial para quienes han vivido violencias extremas y, sobre todo, escuchar sus voces y las de organizaciones de la sociedad civil como Reinserta, REDIM, Pacto por la Primera Infancia y muchas más que, con profesionalismo, congruencia y mucha convicción, trabajan por los derechos de la infancia y la adolescencia.

Porque como nos lo recordó Miranda, un micrófono puede ser muy poderoso, más que una pistola o que una terapia psicológica. Porque “la vida buena” no debería ser un milagro, sino un derecho y eso, hay que visibilizarlo.

POR ANA LILIA HERRERA

@ANALILIAHERRERA

PAL