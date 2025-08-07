Tequisquiapan: el silencio como cómplice

Por más discursos de cambio y combate a la corrupción, en Tequisquiapan la realidad es otra. A más de medio año de haber asumido el cargo, el alcalde morenista Héctor Magaña no ha hecho nada -ni una acción, denuncia o explicación clara- frente a las irregularidades millonarias heredadas de su antecesor, Antonio Mejía Lira.

Durante la campaña, Magaña prometió auditar y limpiar la casa. Pero una vez sentado en el poder, lo único que ha hecho es callar. Y el silencio también es una forma de protección… o de alianza. Ambas llevan directo al sospechosismo.

Las auditorías internas promovidas por su propio gobierno detectaron desvíos de recursos, obras no concluidas, pero pagadas, firmas falsificadas y apoyos sociales fantasma. Todo eso fue notificado a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, pero no hay denuncias públicas, sanciones ni procesos en marcha.

Uno de los casos más escandalosos es la permuta de terrenos en favor del hotel-balneario El Relox, autorizada por Mejía sin aval legal. Magaña prometió en campaña llegar al fondo de esa transacción. Hoy, ni siquiera la menciona. No ha intentado recuperar el predio ni ha señalado responsables.

Y mientras la administración municipal se distrae en otras cosas, cada vez son más las voces que denuncian que Mejía Lira aprovechó la pandemia para hacerse de varios hoteles emblemáticos de Tequisquiapan, comprados a precio de remate mientras los hoteleros locales agonizaban financieramente. De esos negocios no hay cifras oficiales ni una lista pública, pero me informan empresarios, ex colaboradores y vecinos que entre ellos están el hotel Las Cavas y la Quinta Lilibeth, esta última envuelta en un conflicto legal por presunto despojo.

Lo que pudo iniciar como un gobierno con legitimidad para investigar y limpiar, se ha convertido en una administración cómplice, pasiva y gris. O peor aún: funcional al pasado que juró combatir.

Algo muy importante tuvo que pasar entre ambos actores para que hoy prevalezca el olvido.

***

SENADO EN GUERRA: MORÓN VS. ADÁN. A unos días de que arranque el nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, las cosas en el Senado se están poniendo color de hormiga. Al interior de la bancada de Morena crece el malestar contra Adán Augusto López, y no son pocos los legisladores que piden su salida como coordinador parlamentario.

El objetivo es permitir que se lleve a cabo una investigación a fondo sobre su relación con Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco, hoy bajo fuego por presuntos actos de corrupción y vínculos con grupos delictivos.

En medio de todo esto, me dicen que el nombre que ha comenzado a sonar con mayor fuerza es el del senador michoacano Raúl Morón, quien podría ser designado como nuevo coordinador de la bancada guinda. Incluso, aseguran que ya ha sostenido reuniones en Palacio Nacional, donde no ven con malos ojos su posible llegada como una salida negociada para calmar las aguas.

Morón, además, buscará por segunda ocasión la candidatura a la gubernatura de Michoacán en 2027. Ser el líder de los senadores de Morena no sólo le daría proyección, también lo colocaría en ruta directa para lograrlo… claro, si logra sacar adelante las reformas impulsadas desde el Ejecutivo.

La disputa por el control de la bancada ya comenzó. Y aunque Morón es arropado por una parte importante del grupo parlamentario, nada está escrito. En política, todo puede cambiar, y más cuando los escándalos apenas están comenzando a hervir.

Nos vemos a las 8 por el 8

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SofiGarciaMX

PAL