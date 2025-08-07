Informe, con visión de futuro

Con mucha minuciosidad la presidenta Claudia Sheinbaum prepara su Primer Informe de Gobierno, que enviará al Congreso el 1 de septiembre, a 11 meses de haber asumido la primera magistratura del país. El mensaje a la nación lo ofrecerá en Palacio Nacional, y además de enumerar las acciones y logros de su administración, incluirá “una visión hacia adelante”. Ese mismo día, rinden protesta los nuevos ministros de la Corte, y es probable que asista como invitada especial.

En Chetumal, primer Polo de Desarrollo

Firmaron la gobernadora de Quintana Roo, Mara Leza, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el convenio para convertir a Chetumal en el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar del país. Contempla beneficios fiscales, elevar la producción de la región, atraer inversión, fortalecer la industria y crear empleos.

Aporta Pemex en combate al huachicol

Pemex, que dirige Víctor Rodríguez, hará su parte en el combate al huachicol. El Plan Estratégico para el Fortalecimiento 2025-2035, contempla 30 mil millones de pesos para ese fin, y se coordinará con las secretarías de Seguridad, de Omar García Harfuch; de la Defensa, de Ricardo Trevilla; y de la Marina, de Raymundo Pedro Morales.

Triunfo, sólo en el papel

Una extraña victoria se apuntó el expresidente del INE, Lorenzo Córdova, con el fallo de la Corte que ordena quitar su nombre de los Libros de Texto Gratuitos. Aplica a los editados para los ciclos escolares 2023-2024 y 2024-2025; es decir, los que ya fueron distribuidos y usados por millones de estudiantes. Y la resolución no es retroactiva.

Llegan más inversiones

Ahora fue el director ejecutivo de Blackstone, Stephen A. Schwarzman, quien se reunió con la presidenta Sheinbaum para informarle que ampliará las inversiones en México. La visita dio mucho de qué hablar en el ámbito financiero, pues se da unos días después de que la firma reportó cifras récord, con un incremento anual de 13%.

Quirino, ratificado

Ratificó la presidenta Claudia Sheinbaum a Quirino Ordaz como embajador de México en España. En la conferencia mañanera de ayer, la mandataria destacó que decidió mantener al sinaloense en el cargo, que asumió el 8 de marzo de 2022, porque ha desempeñado “un buen papel” en la representación diplomática.

Cerrojazo a la Segunda Sala

Se le quebró la voz al ministro Javier Laynez Potisek al dar el cerrojazo definitivo a la Segunda Sala de la Suprema Corte. Tras 30 años, ayer esa instancia realizó su última sesión, y el togado emitió un agradecimiento a sus pares Yasmín Esquivel, Lenia Batres, Alberto Pérez Dayán y al personal jurisdiccional y administrativo.

