Reforma Electoral a modo

La semana pasada, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que se crearía la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual será presidida por Pablo Gómez Álvarez, aunque no mencionó de qué forma funcionaría y tampoco quiénes estarían participando presuntamente en elaborar un diagnóstico sobre el sistema actual y proponer una reforma legislativa integral.

El lunes 4 de agosto de 2025, ya por la tarde, se publicó el decreto en el que se oficializa dicha comisión, y se aclara quiénes más estarán conformándola, entre ellos: la Secretaría de Gobernación (Segob); la Agencia de Transformación Digital (ATDT); la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF); la Oficina de la Presidencia de la República; la Coordinación de Asesores de la Oficina de la Presidencia de la República, y la Coordinación General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República.

Sin entrar a fondo en las personas que son los integrantes de esta comisión, lo que se puede detectar es que está claro que el oficialismo quiere concentrar esta reforma en personas afines, y no desean que nadie les haga ruido. Es decir, quieren todo a modo.

Aun y cuando el mismo decreto menciona que “podrán invitar a representantes de dependencias, entidades, instituciones públicas o privadas de los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos, academia y sociedad civil”, estos sólo tendrán derecho a una participación sin trasfondo, ya que solo contarán con derecho a voz y no a voto.

En todas las grandes reformas electorales de este país, siempre se ha buscado el consenso de todas las fuerzas políticas para que se definan reglas muy claras. No hay una que no sea haya hecho sin el consenso de todas las fuerzas políticas.

La reforma electoral de 1996 fue una de las más importantes en México, ya que por primera vez el gobierno dejó de tener el control de las elecciones con la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) —ahora Instituto Nacional Electoral (INE)—, y se le otorgó financiamiento público a los partidos políticos para que se convirtieran en elecciones más equitativas.

En ese momento, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aún tenía mayoría, pero siempre buscó el consenso de las tres grandes fuerzas políticas de la nación: el tricolor, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), para poder garantizar mejores procesos electorales.

En ese momento, quien fungía como presidente nacional del PRD era Andrés Manuel López Obrador. El avance para las oposiciones en 1997, al año de la reforma electoral, fueron muy significativos ya que el sol azteca ganó la ahora Ciudad de México por primera vez, y el PRI perdió la mayoría por primera ocasión en la historia en el Congreso de la Unión.

Como dice el dicho popular: “No es lo mismo ser borracho que cantinero”. La Cuarta Transformación quiere imponer una reforma electoral sin la participación del INE, sólo con personas leales a Palacio Nacional y con una encuesta a modo. Por eso, la postura hoy de los idealistas de la democracia debe ser “defendamos lo que tanto nos ha costado, nuestra libertad, la pluralidad y nuestras instituciones”.

POR RUBÉN GUAJARDO

DIPUTADO DEL CONGRESO DE SAN LUIS POTOSÍ

MAAZ