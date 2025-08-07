Pemex: Plan Estratégico 2025-2035

Día histórico para el sector energético en México. Este martes 5 de agosto, se presentó el Plan Estratégico 2025-2035 para Pemex, donde tuve el honor de ser testigo en mi calidad de presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el cual fue presentado por la Luz Elena González, secretaria de Energía; Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público; Víctor Rodríguez, director de Pemex, y Jorge Mendoza, director de Banobras.

El plan se trata de un nuevo modelo económico de 13 acciones para garantizar la viabilidad económica de Pemex, bajo los principios de soberanía, seguridad, sustentabilidad y justicia energética.

Establece un conjunto de estrategias y acciones orientadas a mejorar las condiciones operativas, financieras e institucionales. Se implementará en dos ejes: el primero, orientado al fortalecimiento de la producción de hidrocarburos, petroquímicos y fertilizantes, al mismo tiempo que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y profundiza su responsabilidad social; el segundo es financiero, centrado en los mecanismos que dan sostenibilidad presupuestal, suavizan la carga de pasivos y liberan recursos para destinarlos a fines productivos.

Uno de los temas más importantes del Plan es que Pemex contempla que sus adeudos con proveedores se reducirán al final del sexenio de la Dra. Claudia Sheinbaum a un saldo equivalen te a máximo dos meses. A través de Banobras se invertirán 250 mil millones de pesos para este año, dedicado sólo al pago de los adeudos pendientes, a través de un convenio con Pemex y luego el pago a través de Banobras. Se estima que al cierre de 2025, el saldo de la deuda de corto plazo se reduzca en 32%, la deuda financiera total disminuya 10 por ciento respecto a 2024 y se mantenga un endeudamiento neto cero al cierre de la administración.

El 84%de la inversión pública de Pemex será a exploración y extracción de hidrocarburos, mientras que el resto será para los programas de rehabilitación del SNR y de la infraestructura de ductos para el desarrollo de la petroquímica y para el incremento de la capacidad de almacenamiento y distribución.

Se reiteró que Pemex estará abierta a asociaciones con la IP para cumplir sus metas. El Plan Estratégico proyecta un crecimiento de 8% de las ventas totales en términos reales, como resultado de la extracción de 1.8 millones de barriles diarios de petróleo, de un nivel de procesamiento de crudo de 1.3 millones de barriles diarios, así como de la ejecución de proyectos estratégicos de petroquímica, cogeneración y expansión de la capacidad de almacenamiento y distribución de la empresa.

Como dijo la secretaria de Energía: “Pemex asume, como hace 87 años, su responsabilidad histórica y demuestra que la soberanía energética está en el centro del Segundo Piso de la Cuarta Transformación”. Dejó el link del Plan por si es de tu interés revisarlo: https:// www.pemex.com/saladeprensa/ discursos/Documents/Pemex PlanEstrategico2025-2035.pdf

